Üç kestane = 1 dilim ekmek

Kış mevsiminin vazgeçilmezidir kestane. Ancak kestane yerken bunları da bilmekte fayda var

Kış mevsiminin çıtır çıtır lezzetidir kestane. Özellikle soba denilince akla ilk kestane gelir. Ancak kestane yerken de dikkat etmemiz gereken bazı durumlar var. Konuyla ilgili açıklama yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, kestane severleri uyardı. Kestanede yüksek oranda karbonhidrat olduğunu belirten Deniz, üç kestanenin bir dilim ekmekle eş değerde olduğunu da belirtti.



Kestanenin besin değerinin de yüksek olduğunu belirten Deniz, kestanenin vitamin, posa ve mineral kaynağı olduğunu ancak içeriğindeki karbonhidrat nedeniyle tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.



BÖBREK HASTALARI DİKKAT!



Konuyla ilgili özellikle böbrek hastalarını uyaran Deniz, böbrek hastalarının doktorlarına danışmadan kestane yememeleri gerektiğini söyledi. Kestane tüketimiyle ilgili diyabet hastalarını ve diyet yapanları da uyaran Deniz, onların da tüketimi abartmaması gerektiğini ifade etti.



Kestanenin en iyi pişirme yönteminin fırında olduğunu belirten Deniz, kestanenin doyurucu bir etkisinin de olduğunu ve salatalara iki üç tane konularak tüketilebileceğini söyledi. Deniz, ara öğünde acıkanlar için de kestaneyi önerdi.