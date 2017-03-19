Ücretsiz zatürre aşısı uygulaması başladı

SUAT Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ücretsiz aşı uygulamasıyla zatürreye yakalanma riskini ortadan kaldırmayı amaçladı

Hastalar, hastanenin Göğüs ya da Enfeksiyon Hastalıkları polikliniğine başvurup zatürre aşısı olmak istediklerini talep ederek bu aşılamadan ücretsiz yararlanabiliyor. Hastanenin Enfeksiyon Hatalıkları Uzmanı Doç.Dr. Güneş Şenol, zatürrenin özellikle çocuklarda, 65 yaş üstü insanlarda ve kronik hastalığı olanlarda daha ağır ve öldürücü olabildiğini belirterek "Hastanemizde uygulanan aşı halkın çok tanıdığı bildiği bir aşı türü değil. Akciğer enfeksiyonu, zatürre yapan en başta gelen mikroorganizmalardan biri olan Streptococcus pneumoniae bakterisine karşı bağışıklık oluşturmak için kullandığımız yeni bir aşıdır. Astım, KOAH, tansiyon, şeker gibi kronik sistemik bazı hastalıkları olan ve 65 yaş üstü olan hasta grupları, tedavilerinin yanında hekimleri tarafından aşılanma için yönlendiriliyor. Bizim hastanemizde yetişkinlere yönelik aşılama yapılmaktadır" dedi.

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