Uygun olmayan ayakkabı, stres kırığı nedeni!

Ayağın belli bölgelerinde geçmeyen ağrı ve şişkinlik ile ortaya çıkan stres kırığı ayakta fazla duran, uygun ayakkabı giymeyen kişileri tehdit ediyor

Memorial Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Hakan Özsoy, stres kırığı ve tedavisi hakkında bilgi verdi ve şunları söyledi:



"Stres kırığı, tekrarlayan küçük yaralanmalarla kemikteki yorgunluğa bağlı bir kırık oluşumudur. Bildiğimiz kırık gibi anibir zorlanmayla oluşmaz, zaman içinde küçük travmaların birikmesiyle kemikte bir zayıflık noktası bulması ve bu noktada bir çatlak oluşturmasıyla meydana gelir. En sık görüldüğü yerler; ayaktarakkemikleri, ayak bileği ve kaval kemiğidir. Özellikle tarak kemiklerinde stres kırıklarına çok fazla rastlanır."



"KORTİZON KULLANAN HASTALARDA UZUN YÜRÜYÜŞLER SONRASI OLABİLİR"

Stres kırığının en önemli nedenlerinden birinin yanlış ayakkabı seçimi olduğunu belirten Doç. Dr. Özsoy, "Uygun olmayan ayakkabı ile yapılmış olan sporlarda ayağa binen yük çok fazla olacağı için stres kırığı oluşabilir. Topuklu ayakkabı ile ayakta fazla duran ve yürümek zorunda kalan kadınlarda da stres kırıkları meydana gelebilir. Uygun adım yürüyen askerlerde, spor yapımında bir anda aktiviteyi artıran sporcularda, orta yaşlı bireylerde daha sık görülür. Kemik erimesi olan kişilerde de rastlanabilir. Özellikle osteoporozu fazla olan kortizon kullanan hastalarda uzun yürüyüşler sonrasında ayakta stres kırığıyla karşılaşılabilir" dedi.

TEDAVİNİN İLK ADIMI TRAVMAYA NEDEN OLAN AKTİVİTEDEN UZAKLAŞMAK

Stres kırığının tedavisi için öncelikle travmaya neden olan aktiviteden uzaklaşılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Özsoy, "Diğer yandan ayakta içe basma, dışa basma ve düztabanlık gibi basış bozuklukları varsa bu da kemiklere fazla yük bindireceği için stres kırığına neden olabilir. Basış bozukluğu olan kişi özel tabanlıklar ile ayakkabı giymelidir. Bunlara rağmen düzelme olmuyorsa ve ağrı fazla ise bölgeyi alçıya almak ya da alçı botlarıyla hareketsizlik sağlanarak kaynama sağlanabilir. Tedavi edilmezse zayıf nokta giderek büyür ve ağrısı artar. İlerleyen dönemde kolay kırılabilir hale gelir" dedi.

İnatçı kırıklar için şok dalgası (ESWT), trombositten zengin plazma (PRP) tedavisi ya da cerrahi tedavi seçenekleri olduğunu belirten Doç. Dr. Özsoy, farklı tedavi seçeneklerini şöyle sıraladı:

"ESWT adı verilen şok dalgası tedavisi ile ses dalgaları o bölgeyi uyarır ve iyileşme sağlanabilir. PRP enjeksiyonu ile o bölgedeki kırığın iyileşmesini hızlandırabilir. Kök hücre tedavisi ile kalçadan alınan kemik iliği stres kırığı bölgesine enjeksiyon yapılarak iyileştirme hızlandırılabilir. Ayakta 5. parmaktaki John’s kırığı adı verilen stres kırıkları çok zor iyileşir. Genelde basketbolcu ve futbolcularda görülür. Böyle durumlarda cerrahi müdahaley apılarak tedavi edilir."