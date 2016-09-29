Uyku Apnesi Nedir?

Uyku Apnesi, uyku esnasında kişinin nefesinin durması durumudur. Bu nefes durma olayı iki şekilde gerçekleşmektedir. İlkinde beyin içinde bulunan solunum merkezi etkilidir bu tip solunum durma olayında kişinin herhangi bir etkisi yoktur. İkincisi ise soluk yollarının daralmasından veya tıkanmasından kaynaklanmaktadır. En sık rastlanan da bu tür olmaktadır. Bu türün ilk belirtisi ise horlamadır. Yine gün içerisinde de aşırı uykulu olma hali uyku apnesinin belirtileri arasındadır. Bu belirtilerin yan yana olduğu durumlarda soluk yollarından kaynaklanan uyku apnesi söz konusu olur. Bu hastalık toplumda sık görülen bir hastalıktır.

Uyku Apnesi Ameliyatı

Uyku apnesinde tedavi yöntemi olarak kullanılan burundan basınçla hava üfleyen bazı maskeler kullanılmaktadır. Ancak bu hava burundan içeriye girerken herhangi bir engele takılırsa, maske üzerindeki basınç yükselmekte olup burundan hava gitmez böylece uyku apnesi rahatsızlığı hasta da devam eder. Bu durum da maskenin kullanımını sağlayabilmek için küçük basit burun ameliyatları yapılmaktadır. Aksi takdir de uyku apnesinin ameliyatı mümkün olmamaktadır.

Uyku Apnesi Testi

Kişi uyku apnesi rahatsızlığını uykudayken yaşadığı için genellikle uyku apnesi olup olmadığını bilmez. Bu yüzden ya yanında uyuyan kişiden bilgi alır ya da kendisinde bizzat gördüğü belirtiler sayesinde bir uzman hekime başvurur. Uyku apnesi olup olmadığını kişinin kendisinin anlayabilmesi için gün içerisinde geçirdiği zamanlarda ne kadar uyukladığını test etmesi gerekmektedir.

Uyku Apnesi Tedavi Merkezleri

Ülkemizde sayılı uyku polikliniği bulunmaktadır. Bu tedavi merkezlerinde hastanın uyku ile ilgili gerekli olan tüm tenkitleri yapılmaktadır. Kişi uyku odasına alınmaktadır. Bu uyku odasında uyutulan hasta aralıksız olarak gözlenmektedir. Bu şekilde test sonuçlarına göre hasta da uyku apnesi olup olmadığı anlaşılmaktadır.

Uyku Apnesi Belirtileri

Solunum yollarından kaynaklanan uyku apnesi yaşayan hastalar genellikle bu durumun farkında değillerdir. Bu durum genellikle hastanın yanında uyuyan kişi tarafından belirtilir. Bunun yanında hasta uykudayken boğulma gibi bir his ile uyanır. Hasta korkuyla uyanır. Yine hastalığın devam seyrinde ve ilerleyen vakalarda kişi artık uyku apnesi yaşadığının farkında olmaz. Çoğu zaman yanında uyuyan kişi tarafından bu durum kendisine bildirilir. En sık rastlanan uyku apnesi belirtileri; horlama, gündüz uykululuk hali ve uykuda nefes durmasıdır. Hasta uykudan boğulma hissiyle uyandığı için başında ve boyun taraflarında terlemeler görülmektedir. Sabah uyanan hasta sanki hiç uykusunu alamamış gibi uyanmaktadır. Gece uyku süresi ne kadar çok artarsa da hasta sabah o kadar yorgun uyanmaktadır. Çünkü uyku apnesi olan hastalar gece uykularında yeterli derece dinlenmeyi sağlayamadıklarından yorgun uyanırlar. Ertesi sabah ise uyuklamalar görülür. Uyku apnesi daha çok erkeklerde görülen bir rahatsızlıktır. Uyku apnesi yaşayan hastalarda metabolizma bozulmaları görülmektedir. İlerleyen seyirde ise insülin direnci ortaya çıkmaktadır. Bu da şekerin ya düşmesine ya da yükselmesine neden olmaktadır. İştah kontrolünü sağlayamayan kişiler de kolay yağlanma da oluşmaktadır.

Uyku Apnesi Tedavisi

Uyku apnesi tedavisi için birçok yöntem bulunmaktadır. Bunların bazıları diş ile ilgili tedaviler, kulak burun boğaz tarafından yapılan tedaviler ve maske kullanımı tedavileridir. Hastalık ne kadar ilerlemiş olursa olsun bu maskenin kullanımı mümkün olmaktadır. Uyku testi yapılarak hastalığın ne kadar ilerlediği anlaşılır. Buna göre hastalığın şiddeti ne ise ona göre uyku apnesi tedavisine başlanır. Basit durumlarda genellikle bir diş tedavisi veya kulak burun boğaz tedavisi yeterli olmaktadır. Daha ileri seviyedeki hastalarda ise cerrahi yöntemler ve maskeler kullanılmaktadır.