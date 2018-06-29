Uykudaki gizli tehlikeye dikkat!

Özel Tınaztepe Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Koca, uyku apnesinin birçok hastalığa yol açabildiğini, toplumda sık görüldüğünü, fakat tanısı konmadığı için gizli bir tehlike oluşturduğunu söyledi

Güzel ve huzurlu bir uyku geçirmenin fiziksel ve ruhsal sağlık açısından büyük önem taşıdığını belirten Özel Tınaztepe Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Koca, toplumda birçok kişinin uyku apnesi olduğunu, ancak bunun farkında bile olmadıklarını söyledi. “Her gece horluyorsanız, yanınızdaki kişi uyurken nefesinizin bazen durakladığını söylüyorsa ve gün içinde kendinizi yorgun hissediyorsanız sizde uyku apnesi olabilir” şeklinde bilgi veren Dr. Koca, uyku apnesi rahatsızlığının toplumda astım ve şeker hastalığı kadar sık görüldüğünü, ancak tanısı konulmadığı için gizli kaldığını ifade etti.

Obezite, yüksek tansiyon gibi birçok hastalıkla ilişkili olan uyku apnesinin mutlaka tedavi edilmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Koca, hastalığın tedavi edilmemesi halinde düzensiz kalp atışları, kalp büyümesi, yüksek ve düzensiz tansiyon, kalp krizi, kan şekeri düzensizlikleri, inme, aşırı yorgunluk ve uyku hali, cinsel arzularda azalma, kontrol edilemeyen şişmanlama veya zayıflayamama, uykuda terleme, sık idrara kalkma, aşırı sinir, depresyon ve uykuda ani ölüm gibi sorunların ortaya çıkabileceğini vurguladı. Uzm. Dr. Koca, en fazla risk altında olan kesimin de obezite hastaları olduğunu belirtti.

KESİN TEŞHİS GEREKİYOR

Kendinden şüphelenen, eşinin ya da yakınının sürekli horladığını söyleyen kişiler uyku apnesi olabilir. Bunun en kolay tanısı uyku laboratuvarında yapılacak bir gecelik uyku testiyle ortaya çıkarılabiliyor. Uyku apnesinin çok etkili bir şekilde tedavi edilebildiğini anlatan Uzm. Dr. Koca, hastalığın tedavisi hakkında şu bilgileri verdi:

“Bahsi geçen belirtilerin birkaçının bulunduğu bir kişide uyku apnesi olabileceği düşünülse de, benzer şikayetlere neden olan farklı birçok uyku bozukluğu hastalığı vardır. Uyku apnesinin kesin teşhisi ve şiddetinin ölçülebilmesi için uyku laboratuvarlarında "Poligrafik tetkik" adı verilen incelemeler yapılması gerekmektedir. Uyku sırasında birçok parametrenin kaydedildiği "Poligrafik tetkik", beyin bölgelerinin aktiviteleri, uykunun yapısı ve uyku bozuklukları hakkında en sağlıklı bilgileri veren modern bir laboratuvar yöntemidir. Bu yöntemle, solunum hareketleri, uykuda oksijenlenme, kalp ritmi ve EKG kayıtları yapılarak bunların beden fonksiyonları üzerindeki etkileri incelenir.”

Uzm. Dr. Koca, ilaç kullanmadan ve cerrahi işlem yapılmadan yürütülen uyku apnesi tedavisinde hastalığın düzelme etkilerinin tedaviden hemen bir gün sonra görüldüğünü, horlamaların ve uyku hallerinin yine bir gün içinde kesildiğini kaydetti.