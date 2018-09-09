Uykudayken boşluğa düşme hissinin nedeni açıklandı

Uyurken birden boşluğa düşme hissini hepimiz yaşıyoruz ama neden olduğunu bilmiyoruz. Uyurken birden boşluğa düşme hissinin neden olduğu araştırıldı

Çoğunlukla uykuya dalmadan hemen önce bu şekilde bir hisse kapılmak, çoğu insanın başına gelen bir durum.Yorucu bir günün sonunda gelen uyku esnasında kaslarımızın ani kısa kasılmalar geçirmesi, boşluğa düşme hissine neden oluyor. Çok büyük bir ihtimalle vücudumuzun uykuya fizyolojik olarak hazırlanışı esnasında meydana gelen belirli elektriksel ve hormonal değişimlerin bir sonucu olan bu hissin tam olarak açıklaması ise belirlenebilmiş değil. Kısa ve genel olarak, bu hissin, kaslarımızın ani ve kısa kasılmaları sonucunda ortaya çıktığını da söylenebilir.