Uzmanlar diyabetten korunmanın yollarını anlattı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Özgür Sirkeci, erken teşhis edilip gerekli önlemler alındığı takdirde, günümüzde en önemli sağlık sorunlarından biri olan diyabet ve buna bağlı birçok hastalığın yıllar içerisinde kontrol edilebilir hale gelebileceğini ifade etti

Şeker hastalığının günümüzde en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Sirkeci, diyabetin görülme sıklığının gittikçe arttığını, örneğin Türkiye çapında yapılan bir araştırmada diyabet sıklığının yüzde 13,7 olarak tespit edildiğini söyledi. Şeker hastalığının sadece kan şekeri yüksekliği anlamına gelmediğini de belirten Uzm. Dr. Sirkeci, diyabetin yıllar içerisinde kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, mide ve bağırsak hastalıkları, nörolojik rahatsızlıklar ile göz hastalıklarına yol açtığını bildirdi.

"SAĞLIK SORUNLARINDAKİ ARTIŞIN TEMEL NEDENİ DÜZENSİZ VE SAĞLIKSIZ BESLENME"

Sağlık sorunu sıklığının giderek artmasının temel nedeninin düzensiz ve sağlıksız beslenme ve buna bağlı olarak görülen obezite olduğunu belirten Uzm. Dr. Sirkeci, diyabetin sadece diyetsel ve hareketli bir yaşam tarzı ile önlenebilir, gelişimi geciktirebilir bir hastalık olduğunu, obezite ve sedanter yaşam tarzının ise şeker hastalarının en büyük düşmanı olduğunu ifade etti.

"ERKEN TEŞHİSLE OLUŞABİLECEK DİYABETE BAĞLI HASTALIKLAR KONTROL EDİLEBİLİR"

Erken teşhis edilip gerekli önlemler alındığı takdirde yıllar içerisinde oluşacak birçok diyabete bağlı hastalığın kontrol edilebilir hale geleceğini anlatan Uzm. Dr. Sirkeci, bu yüzden özellikle karın çevresi geniş, kilolu, kilo vermekte zorlanan, ailesinde şeker hastalığı hikâyesi olan kişilere, mutlaka sağlıklı yaşam tarzını benimsemnin yanında, düzenli sağlık kontrolleri yaptırmaları önerisinde de bulundu.

EN SIK GÖRÜLEN DİYABET TİPİ "TİP 2 DİYABET"

Uzm. Dr. Sirkeci sözlerine şöyle son verdi:

"Temel olarak iki tip diyabet olmakla birlikte özel diyabet tipleri de mevcuttur. Fakat en sık görüleni, obezite ve insülin direnci ile ilişkili olanı Tip 2 Diyabet’tir. İnsülin direnci kan tetkikleri ile ölçülebilir, hastanın karın çevresinin geniş olması, obezite varlığı ile tahmin edilebilir bir parametredir. Tip 2 Diyabet’in gelişiminde temel rolü oynayan insülin direncinin ortadan kaldırılması ile diyabetin gelişiminin önlenmesinde büyük bir adım atılmış olur. Sadece diyet ve egzersiz, bazen de eklenebilecek birtakım ilaçlarla kontrol edilebilecek bir durum haline gelir. Özetle diyabet önlenebilir bir hastalıktır, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz ise sağlıklı yaşamanın temel yapı taşlarıdır."