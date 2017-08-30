'Uzun tatillerde acil servisin yükü katlanıyor'

TÜRKİYE Acil Tıp Derneği Başkanı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Çete, uzun tatillerde acil servis çalışanlarının yükünün arttığını belirterek, "Borsa bile 10 gün tatile girmedi, ama sağlık hizmetinde sadece acil servisler açık" dedi

Prof. Dr. Yıldıray Çete, bayram süresince acil sağlık hizmetlerinin ciddi bir yük altında kaldığını söyledi. 9 ile 10 günlük tatillerin sağlık hizmetinde aksamalara neden olduğunu aktaran Prof. Dr. Çete, "Bunlardan bir tanesi kronik hastalığı olanlar. Bunlar maalesef kontrol muayenelerine gidemiyor. Raporlu ilaç kullanan bireylerimiz raporları bittiğinde, tatil boyunca yenileyemiyorlar. Ciddi tıbbi sorunlarla karşılaşıyorlar. Poliklinikler 9- 10 gün boyunca kapalı. Birinci basamak sağlık hizmetleri kapalı. Bu sürede sağlık hizmetine erişimin tek kapısı acil servisler. Bu da zaten fazla olan hasta yükünü inanılmaz sayıda artırıyor" diye konuştu.



'BORSA BİLE AÇIK'



Bununla birlikte acil sağlık çalışanı hekimler, hemşireler, paramedikler, acil tıp çalışanlarının çok büyük yük altında kaldığını söyleyen Prof. Dr. Çete, şöyle konuştu:



"Fedakar çalışmalarına karşın bu kadar çok sayıdaki hastaya sağlıklı hizmet sunmak çok da olanaklı değil. Bu beraberinde tanı ve tedavi hatalarını getiriyor. Bekleyen hasta sayısı arttıkça emniyetsizlik artıyor. Bu da bazen istenmeyen şiddet olaylarını getiriyor. Başka kurumların bu konuda önlemler aldığını görüyoruz. Emniyet olsun, valilik olsun 9 ile 10 günlük tatil için önlem aldıklarını görüyoruz. Borsa bile açık, 10 gün tatile girmediler, ama sağlık hizmetinde sadece acil servisler açık. Toplum sağlığı üzerine gerçekten olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir tablo. Önerimiz uzun süreli tatiller planlanırken örneğin 4 poliklinik açık ise normal günde, ikisi bayram tatilinde açık olabilir. Böylece acillerin üstündeki yük hafifletilebilir. Sağlığa erişim kolaylaştırılabilir. Aciller üzerindeki yük hafifletilir."



'HASTA ARTIŞI HİZMETTE AKSAMALARA NEDEN OLUYOR'



Prof. Dr. Çete, üniversite hastanelerinin hasta yükünün daha az bölümünü aldığını belirterek, "Ancak durumu kötü olan, yatış gerektiren hastalar bizim hastanemize başvuruyor. Yeşil alan olmayan dediğimiz kırmızı ve sarı alan hastaları daha fazla, o yüzden hasta sayısı bizde daha az olabilir. Ama devlet ve eğitim araştırma hastanelerine baktığımızda yüzde 30'lara varan hasta sayısı artışı var. Bu da beraberinde bahsettiğimiz aksamaları meydana getiriyor" diye konuştu.



ACEMİ KASAPLAR PLASTİK CERRAHİ HASTALARINI ARTIRIYOR



Kurban Bayramı'nda hasta gruplarında artış gördüklerini belirten Prof. Dr. Çete, şöyle devam etti:



"Acemi kasap sayısında artış oluyor. Kurban kesimi sırasında işin ehli olmayanlar tarafından yapılan kesimlerde çok sayıda el parmak kesiği görüyoruz. Bu hastalarda yüzde 30'un üzerinde artış oluyor. El cerrahisi konusunda belirgin artış oluyor. İkincisi trafik kazaları, gerekli uyarılar yapılmasına karşın maalesef kaza sayılarında istenilen azalma sağlanamıyor. Acillere gelen trafik kaza sayısında önemli artış var. Üçüncü sırada ise kalp hastaları geliyor. Kalp krizi için riskli gruplar var. Şeker hastaları gibi yüksek tansiyonu olanlar. Bununla birlikte kalp damar hastalığı olanlar yüksek riskli hastalar grubuna giriyor. Bayram günlerinde öğünlerini kaçırıyorlar ise aşırı yağlı, proteinli beslenmeye geçiyorlar ise ziyaretlerini aşırı sıcak saatlerde yapıyorlar ise kalp atağı geçirme riskini artırıyor. Bu nedenle öğünlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Daha az ve dikkatli beslenmeleri gerekiyor. İlaçlarını düzenli kullanmaları gerekiyor. Bayram ziyaretlerini de dinlenerek sıcak saatlere dikkat ederem kendi sağlıklarını düşünerek planlamalarında fayda var."