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    • Vajina daraltma ameliyatı ve fiyatları

    Doğada var olan cinsel ilişki bayan ve erkek içinde gereklidir

    19 Eylül 2016 Pazartesi 13:15
    Vajina daraltma ameliyatı ve fiyatları

    Doğada var olan cinsel ilişki bayan ve erkek içinde gereklidir. Evliliklerin temelini cinsel ilişkiler oluştururken o ilişkinin uzun süreli sağlıklı gitmesini sağlayan nedenlerden bir tanesi de cinsel ilişkiden alınan hazlardır. Cinsel ilişki sırasında vajinanın darlığı da oldukça önemlidir. Vajina ne kadar dar ise erkeğin o cinsel ilişkiden aldığı hazda o derece yükselecektir. Vajinanın belli sebepler ile genişlemesine karşı konulacak yöntemlerden bir tanesi vajina daraltma ameliyatlarıdır. Vajina daraltma ameliyatları ile birlikte cinsel ilişkinin hazzı yükselmektedir. Cinsel ilişkiye giren kişilerde mutluluk ortalaması vajinanın darlığına bağlı olarak genişleme göstermektedir.

    Vajina daraltma operasyonları hastanın durumuna, kişinin seçtiği doktora hastane ya da estetik merkez, merkezin yer aldığı şehre göre değişiklik göstermektedir. Kişinin seçimi fiyatlar üzerinden olmamalıdır. Bu ameliyatlarda önemli olan seçilen doktor ve hastanedir. Doktorun tam bilgili olması gerekir iken ameliyatın gerçekleştiği hastanenin de tam teşekküllü olması gerekmektedir. Alnında uzman plastik cerrahları ya da doğum kadın doktorları tarafından gerçekleştirilen bu ameliyatta doktorun mutlaka uzman yapıya sahip olması gerekmektedir. Doktorun iyi seçimiyle birlikte vajinanın darlığında çok daha başarılı bir ameliyat gerçekleştirilmektedir. Bu ameliyatta yani vajina daraltma ameliyatında fiyat belirlenirken yukarıdaki etkenlerin yanı sıra daraltma işleminden başka bu ameliyatta başka bir işleminde yapılıp yapılmayacağı fiyatların içerisinde belirlenmektedir. Başka bir işlemin var olmasıyla fiyatlarda artış ya da düşüş görülmektedir.

    Vajina daraltma ameliyatı şehir ve doktorlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul da yapılan operasyonlarda genellikle İstanbul hastalarından alınan ücret 1500 TL ile 2500 TL arasındadır. İstanbul doktorlarının uyguladıkları fiyatlar diğer şehirlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Daha küçük şehirlerde bu rakamlar daha da düşüş göstermektedir. Bu fiyatlar kişinin yaptıracağı operasyona göre farklılık göstermekte ameliyatın içerisindeki işlemlere göre de rakamlarda ya düşüş ya da artış olacaktır. İstanbul doktorlarının uyguladığı bu fiyat genellikle normal standartlar üzerindedir. Kişinin yaptıracağı vajina daraltma ameliyatı mutlaka uzman doktor tarafından yapılmalı ve uzman doktorun kontrolü altında olmalıdır. Ameliyatlar fiyata göre değil doktora göre tercih edilmelidir.

    http://www.asestetik.com/
    Anahtar Kelimeler: Doğada, Var, Olan, Cinsel, Ilişki

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