Varikoselin Etkileri

Erkeklerin kâbusu olan varikosel kısırlığa sebep olabiliyor. Bu yüzden kısırlık nedeniyle doktora giden herkes acaba varikosel mi var endişesi taşıyor. Uzmanların söylediği kadarıyla kısırlık nedeniyle doktora başvuranların %30 - %40’ında bu rahatsızlığa rastlanıyor. Varikosel, erkekteki testis toplardamarlarında oluşan genişlemedir. Bu durum testis ısısının bozulmasına sebep olarak testis fonksiyonlarını bozuyor, sperm ve testosteron hormonu üretimini düşürüyor. Kirli kandaki toksik maddelerin testiste birikmesiyle kan akımını da bozabiliyor. Sperm kalitesi ve hareketleri bozulduğu için kısırlık meydana gelebiliyor.

Tüm rahatsızlıklarda olduğu gibi varikoselde de tedaviden daha önemli olan teşhis edilmesidir. Varikoselin belirtileri arasında testiste şişlik, kabarıklık, ağrı şikâyetleri yer alıyor. Genel olarak elle muayenede teşhis edilebiliyor, doppler ultrason ile de varikosel araştırmaları yapılıyor. Ultrason ile tespit edilen rahatsızlıklar pek önemsenmemekte. Varikoselde çok ileri aşamalarda olmadığında daha doğrusu kişiye herhangi etkisi olmadığında müdahale önerilmiyor. Kişilerin varikosel tedavisi için dikkat etmesi gereken öncelikle güvenilir hastanelerde, uzman doktorlarla işbirliği yapmasıdır. Türkiye’nin sağlık konusunda en iyisi olan Memorial Hastanesi varikosel tedavisinde de deneyimli ekibiyle çalışıyor.

Memorial Hastanesinde tedavi olan herkesin geri dönüşlerine bakıldığında da anlaşılacağı gibi hastalar memnun ayrılıyor, tedavi sonrası hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Başarılı ve güvenilir bir hastane olan Memorial da mikrocerrahi yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntem ile kasık bölgesinde 2 cm’lik kesiden testis damarlarına ulaşılıyor. Mikroskop ile genişleyen toplardamarlar bağlanıyor. Ameliyat 1 ile 2,5 saat arasında sürebiliyor. Bunu belirleyen faktörler varikoselin tek taraflı ya da çift taraflı olmasına, bağlanan damarların sayısına göre değişiyor. Mikrocerrahi dışında laroskopik yaklaşımda uygulanabilmektedir. Mikrocerrahi sonucunda hastalar 2-3 içinde günlük hayatına, 1 hafta gibi bir sürede de iş hayatına dönebiliyor. Ameliyattan sonra 3 ayda bir sperm analizi yapılıyor. Varikosel ameliyatlarında %60-70 oranında sperm artışı görülür. Artış olmayan hastalarda farklı etkenlere bakılır. Memorial gibi başarılı bir hastanede tedavi olunca ameliyat sonrası ağrı ve şişlik şikâyetleri yaşamaz, bir an önce iyileşme sürecine adım atarsınız. Kısırlık şikâyetiyle tedaviye başlayanlar sperm artışıyla çocuk sahibi olma şansını arttırır.