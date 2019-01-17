Varis, başlangıçta tedavi edilmeli

Varis, ciddi tıbbi sorunlarla seyreden bir hastalık olmasının yanı sıra estetik sorunlara da neden olan ve kadınların hayatını olumsuz etkileyen hastalıkların başında geliyor

Gebelik, hareketsiz hayat, olumsuz çalışma şartları gibi pek çok nedenler, bacaklardaki damarların varisleşmesine neden oluyor. Altta yatan damar yapı ve akım bozukluğu olsun ya da olmasın, bacaklarda varisleşmiş damar görüntüsünün meydana gelmesi, özellikle de yaz aylarında pek çok kadının uykusunu kaçıran kabuslar görmesine neden oluyor.

Ancak günümüzde tıbbın ve teknolojinin geldiği noktada, kadınların baş belası olan varisler için bazı estetik amaçlı tedavi yöntemleri bulunuyor. Bunlar, genel olarak uygulaması kolay ve sonucu yüz güldüren yöntemler. Ancak estetik amaçlı girişimlerin yapılması için verilecek karar subjektif olduğu için bu tedavilerin öncesinde, hekim ile hastanın iyi bir iletişimle tedavi sürecini derinlemesine konuşması ve hastanın kafasındaki soruların tamamının cevaplanmış olması gerekiyor.

Öncelikle altta yatan tıbbi sorunların tedavisinin tamamlanmış olmasının hem tedavinin başarı oranını arttıracağını hem de hastalığın tekrarlama riskini ortadan kaldıracağını belirten Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Bacaklarda ortaya çıkan ve istenmeyen varis görüntüsünün giderilmesi için kullanılan tedavi yöntemleri, genellikle kış ve sonbahar aylarında uygulanır. Özellikle yaz aylarında, işlem yapılan bölgelerde uzun süreli ve hatta kalıcı olan cilt lekelerinin oluşma ihtimali, ilkbahar ve yaz aylarında -mecbur kalınmadıkça- estetik işlemlerin yapılmamasının nedenidir. Estetik amaçlı girişimler poliklinik ortamında uygulanır. Hasta herhangi bir şekilde hastaneye yatırılmaz ve tedaviden hemen sonra normal hayata devam edebilir” dedi.

Skleroterapi Nedir?

Skleroterapi tedavisinin daha çok küçük ve bazen de orta boylu varislerin tedavisinde kullanılan bir yöntem olduğunun altını çizen Dr. Cem Arıtürk sözlerine şöyle devam etti: “İnce uçlu insülin enjektörü ile damar içine girilerek sklerozan madde (büzüştürücü) damara verilir ve damardaki kan akımı durdurularak damarın kapanması sağlanır. Tedavinin daha başarılı olmasını sağlamak ve bir takım yan etkileri en aza indirgemek için işlem sonrasında 1 hafta süre ile varis çorabı giyilmesi önerilir. İşlemden hemen sonra günlük hayata dönülebilir ve 24 saat sonra banyo yapılabilir.”