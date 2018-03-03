Varislerden ameliyatsız kurtulmak mümkün

EVLA, başarılı sonuçlar veriyor
Hastayı günlük aktivitelerinden ayırmadan, sağlıklı ve estetik bir tedavi imkanı sunan EVLA yönteminin ise son yıllarda kullanım sıklığının arttığını söyleyen Dr. Özgür Oktay, 'Endovenöz Lazer Ablasyon ile varis tedavisinde hasarlı olan damar doppler ultrasonografi ile tespit edilip işaretlenir. Tedavinin başarısı tüm bu damarın doppler ile detaylı incelenmesi ve tedavisi ile sağlanır. Hasarlı damar içine iğne ile girilerek tedavi yapılacak damara lazer fiberi yerleştirilir. Damar çevresine ısı etkisinin ve ağrının azaltılması için anestezi uygulanır. Lazer fiberi damar çapına uygun bir hızda yavaşça çekilerek hasarlı damarın tümü lazer enerjisi verilerek kapatılır. Varislerdeki basınç azalır ve gerileme hemen başlar. Kapatılan damar birkaç ay içerisinde tamamen vücut tarafından yok edilir. İşlem yaklaşık 30-45 dakika arasında tamamlanır. Diğer yöntemlere göre daha az ağrı ve morluk görülür, kanama ve yara izi yoktur. İşlem sonrası, hastalar ağrı kesici ihtiyacı duymazlar ve kişi sosyal yaşantısına hemen dönebilir' dedi.
Ameliyatsız kist tedavileri
Vücuttaki farklı bölgelerdeki kistlerin ameliyatsız boşaltılmasının mümkün olduğuna da değinen Dr. Özgür Oktay, 'Vücut içinde doğal yapılardan farklı olarak çevresinde bir kılıf veya zar bulunan içi sıvı dolu yapılara kist denir. Genelde iyi huylu yapılardır. Ancak bazı kanserlerde kist oluşması mümkündür. Ameliyatsız kist tedavileri iyi huylu sıvı birikimleri için mümkündür. Vücudun değişik lokalizasyonlarında kistler oluşabilir; en sık karaciğer, böbrek ve kadınlarda yumurtalık kistleri görülür. Kistler genelde zararsızdır. Ancak büyüyerek çevre dokulara baskı yapabilir. Bu durumda ağrı veya benzeri şikayetlere neden olup ve tedavi gerektirebilir. Bu tür kistlerin ilaç ile tedavi mümkün değildir. Tedavisi ameliyat veya daha kolay bir işlem olan ciltten iğne ile girilerek yapılabiliyor' diye konuştu.
Evla tedavisi
Endovenöz Lazer Ablasyon( EVLA) tedavisi nedir?
Endovenöz Lazer ablasyon ile varis tedavisinde hasarlı olan damar yada damarlar Doppler Ultrasonografi ile tespit edilip işaretlenir. Tedavinin başarısı tüm bu damarların Doppler ile detaylı incelenmesi ve tüm hasarlı damarların tedavisi ile sağlanır.
Endovenöz Lazer Ablasyon (EVLA) nasıl yapılır?
Hasarlı damar içine iğne ile girilerek tedavi yapılacak damara lazer fiberi yerleştirilir.Damar çevresine ısı etkisinin ve ağrının azaltılması için tümesan anestezi yapılır.Lazer fiberi damar çapına uygun bir hızda yavaşça çekilerek hasarlı damarın tümü lazer enerjisi verilerek kapatılır. Varislerdeki basınç azalır ve gerileme hemen başlar. Kapatılan damar birkaç ay içerisinde tamamen vücut tarafından yok edilir.
EVLA tedavisi kimlere yapılamaz?
-Hamilelere,
-Bacak atardamar hastalığı olanlara,
-İmmobil hastalara,
-Derin ventrombozu olanlara,
-Kanama veya tromboza eğilimli hastalığı olanlara
İşlem sonrası dikkat edilmesi gerekenler: EVLA tedavisi sonrasında hastanın bacağı elastik bandajla sarılır ve bacak 2 gün boyunca bandajlı kalır, Tam iyileşme sağlanıncaya kadar 2-3 hafta varis çorabı giyilmesi önerilir. Hastalar bir gün sonra normal aktivitelerine ve iş yaşamlarına dönebilir.
EVLA yeni bir tedavi yöntemi mi?
Son 5 yıl içinde Varis tedavisinde kullanılan ve yaygınlığı artış gösteren bir uygulama olduğunu Cerrahi tedavi gerektiren hastalarda rahatlıkla kullanılabilmektedir.Endovenöz Lazer Ablasyon (EVLA) tedavisinin başarı oranı nedir? Şuanki mevcut tüm datalar EVLA tedavisinin etkin ve güvenilir bir tedavi yöntemi olduğu yönündedir. Son çalışmalarda EVLA tedavisinin başarı oranı %95-98 arasında bildirilmiştir.2009 yılı Meta-Analizde EVLA tedavisinin başarı oranı %94 iken klasik cerrahi tedavinin başarı oranı %77'lerde kalmıştır