Vegan ve vejetaryenlere sperm uyarısı

Sperm morfolojisini bozan sebeplere bir yenisi daha eklendi! Hayati öneme sahip olan taurin (taurine) eksikliği spermleri deforme ederek kısırlığa neden oluyor. Taurin hayvansal gıda kaynaklı olduğu için vegan ve vejetaryenler risk altında

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, bu konuda önemli bilgiler verdi:

“Yeni bilimsel çalışmalara göre, taurin eksikliği olan erkeklerde kısırlık problemi daha sık görülüyor. Fareler üzerinde yapılan araştırmada, taurin eksikliğinin sperm kuyruklarında şekil bozukluğu meydana gelmesine neden olduğu ve anormal kuyruklu spermlerin yumurtaya ulaşıp, dölleme yapamadığı bulundu.

Ancak, et ve baklagillerde bulunan taurin takviyesi yapıldığında, spermlerin yüzmesini sağlayan kuyruklarının normale döndüğü gözlendi.

Kaç erkekte taurin eksikliği olduğundan emin olamayız ama anksiyetesi olan, obez, gut hastası veya böbrek yetmezliği olan erkeklerde daha düşük seviyelerde olduğu bilinmektedir.

Vegan ve vejetaryenler daha büyük risk altındadırlar. Çünkü taurin için ana kaynak ettir.

Bununla birlikte vücut kendi desteğini kendi sağlayabilir ama yeterince baklagil, kuruyemiş tüketmek şartıyla. Bu amino asit aynı zamanda anne sütünde de bulunur ve bazı enerji içeceklerine de eklenmiştir.”