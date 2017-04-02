Vinçli sağlık helikopterleri devreye giriyor

Sağlık Bakanı Recep Akdağ , 'Üç yeni helikopter sisteme sokacağız ama bu sağlık helikopterleri gece görüş özelliğinin yanı sıra vinç taşıyan helikopterler olacak. Bazen helikopter de götürseniz inemediğiniz alanlar oluyor. Böylece kazazede, yaralı ya da hastayı vinçle helikoptere çekebileceğimiz yeni sistemi önümüzdeki aylarda sisteme sokmuş olacağız' dedi.



Sağlık çalışanına şiddete müsamaha yok

Bakan Akdağ, 'Üç yeni helikopter sisteme sokacağız ama bu sağlık helikopterleri gece görüş özelliğinin yanı sıra vinç taşıyan helikopterler olacak. Bazen helikopter de götürseniz inemediğiniz alanlar oluyor. Böylece kazazede, yaralı ya da hastayı vinçle helikoptere çekebileceğimiz yeni sistemi önümüzdeki aylarda sisteme sokmuş olacağız. Şu an ambulans hizmetlerinde kullandığımız üç uçağımız var, bunların sayısının beşe çıkarıyoruz. Ambulanslarımızda kullanılmak üzere otomatik canlandırma cihazları alacağız. Bazen yol boyunca canlandırma işlemi gerekir. Hareket eden araçlarda bu zor bir işlem. Bunları otomatik yapabilecek cihazlar edineceğiz. AVM gibi toplu yaşanan yerlere, eğitim alan bir kişinin hemen kullanabileceği, bozulan kalp ritmini düzenlemek için kullanılan araçları koyacağız.' diye anlattı. Akdağ, 'Mayıs ayında bütün ambulanslarda çalışan paramedik, acil tıp teknisyenlerinin, doktorların bir kardiyologla hastanın kalp ritmini paylaşabilecekleri ve birlikte izleyebilecekleri bir sistemi de ambulanslara yerleştireceğiz. İlgili merkeze gitmeden, ambulansa alınan bir kalp hastasının, kalp krizi geçiren bir vatandaşımızın doğrudan doğruya kardiyolog gözetiminde tedavisine başlanmış olunacak.' diyerek sözlerini sürdürdü.Vatandaşlara da mesajı olduğunu vurgulayan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: Böylesine bir hizmeti sadece profesyonel olarak değil gönülleriyle de sunan değerli sağlık ailesi üyelerine zaman zaman uygunsuz şiddete varan davranışlarla karşılaşıyoruz. Bunu asla kabul etmiyoruz. Ben, bir sağlık çalışanına uzatılan eli, söylenen kötü sözü, kendi şahsıma uzatılan el ve söylenen kötü söz olarak kabul ediyorum. Bu meselede çok hassasız. Vatandaşımızın başımızın üstünde yeri var ama sağlık ailesinin bir üyesine sözle ya da fiziksel olarak şiddetle davranana da hiçbir müsamahamız yok. Bu hususta da hukuku sonuna kadar işletmeye kararlıyız. Akdağ, trafikte ambulanslara yol verilmesi gerektiğini de vurgulayarak, iki şeritli bir yolda ambulans sirenini duyar duymaz sağa çekilmenin uygun olacağını, üç ya da daha fazla şeritli bir yolda da sağa ve sola açılarak ortadan ambulanslara yol verilmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşların o ambulansın içinde hayatının son dakikalarını yaşamakta olan, eğer gideceği merkeze zamanında yetişirse kurtulabilecek bir hasta, yaralı olabileceğini, o ambulansın içinde kendi yakınlarının olabileceğini düşünmesini isteyen Akdağ, vatandaşların bu hassasiyeti taşımasının çok önemli olduğunu vurguladı.