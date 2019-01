WhatsApp'tan zayıflamanın bilimsel temeli yok

WhatsApp üzerinden kilo verdirme teknikleri uygulayan Sağlıklı Yaşam Koçu Dilek Çalışır, "Danışanlarımla WhatsApp'ta takip sistemi oluşturarak çalışıyorum. Gün içinde sesli mesaj, videolar, beslenme önerileri yapıyorum. Bu yöntemle yüzde 90 başarılıyız" dedi. 9 Eylül Üniversitesi Gıda Bilimleri Ana Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Sibel Karakaya ise bu yöntemlerin bilimsel temelinin olmadığına dikkat çekerek, "Her kişi için kilo verme yöntemi aynı olamaz. Uzman kontrolünde kilo verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Burcu Özkan - Yaşam Koçu Dilek Çalışır, WhatsApp üzerinden zayıflama çalışmalarının yüzde 90 oranında verimli olduğunu söyledi. Bu yöntem ile yapılan motivasyon ve WhatsApp takip sistemi ile kişilerin kilo vermede önünün açıldığı vurgulandı.Peki, Gıda Bilimleri açısından incelendiğinde bu yöntemin geçerliliği nedir? Haber Ekspres Gazetesi olarak, Sağlıklı Yaşam Koçu Dilek Çalışır ve 9 Eylül Üniversitesi Gıda Bilimleri Ana Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Sibel Karakaya ile görüşerek sağlıklı kilo vermenin gereklerini tartıştık.

22 yıldır Reklamcılık sektörü ile ilgilenen Dilek Çalışır, 2 yıl önce yaklaşık 50 kilo vermesini sağlayan yaşam koçundan esinlenerek kendisini yeni bir işte buldu. Türkiye'nin birçok farklı ilinden zayıflamak isteyenlerin iletişime geçtiği Yaşam Koçu Çalışır, Ülke dışındanda müşterilerinin olduğunu belirtti. Çalışır, "İngiltere, Almanya gibi farklı ülkelerden de danışanlarım var. Bu yöntem Türkiye'de ilk değil ama başarı konusunda yüzde 90 sonuç alınan bir yöntem olduğu için fazlasıyla tercih ediliyor" diye konuştu.

Online takip

Yaşam Koçu Dilek Çalışır, Yüzyüze görüşmelerin neredeyse hiç olmadığı, sadece WhatsApp mesajları ile iletişim içinde olunan bu yöntemin nasıl yüzde 90 başarı sağladığını şu sözlerle açıkladı: 2 yıl önce yaşam koçum sayesinde, tamda şuanda benim uyguladığım yöntemde olduğu gibi 101 kilodan 57 kiloya düşmüştüm. Bu başarıdan esinlenerek, birçok eğitim ve çalışmaların sonunda bunu meslek olarak yapmam gerektiğini düşündüm. Yoğun iş temposundan veya başka nedenlerden dolayı kendine zaman ayıramayanların imdadına yetişerek online takipli sağlıklı yaşam koçluğu sistemi sayesinde insanların, sürdürülebilir sağlıklı yaşamı benimsemesini sağlıyorum.

WhatsApp üzerinden haftaiçi saat 09:00-19:00 arası online takip ile hatırlatmalarıma başlıyorum. Diyet listesi vermiyorum ama sağlıklı temiz besin önerileri sunuyorum. Sistem tamamen WhatsApp üzerinden; sürekli hatırlatma ve kontrol ile ilerliyor. Kişilere kendimi unutturmayacak kadar paylaşım ve hatırlatma tekrarları yapıyorum. Gün sonunda mutlaka rapor istiyorum. Ne yedi?, Gün içinde spor yaptı mı ya da yürüyüş yaptı mı? Sağlıklı beslenme önerilerine uydu mu? Gibi... Sürekli danışanlarımla iletişim halindeyim ama kendilerini her zaman benim tafımdan yönetmeleri söz konusu değil. O nedenle benim her zaman olmayacağımı ve kendilerinin bunu özümsedikten sonra sürdürülebilir sağlıklı yaşamı benimsemelerini sağlıyorum. Bu sistem yüz yüze görüştürmeyi gerektirmediği için Türkiye'nin tüm illerine uygulanabilir.

Uzmanlar ne düşünüyor?

9 Eylül Üniversitesi Gıda Bilimleri Ana Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Sibel Karakaya ise kilo verme ve sağlıklı beslenme konusunda her kişinin kendine has metabolik biyolojisi olduğuna vurgu yaptı. WhatsApp üzerinden takip ve hatırlatmalar ile, düzen oturtarak sağlıklı kilo verdirme yöntemlerinin işe yarayıp yaramadığı konusunda bilimsel çalışmaların olmadığını belirten Karakaya, "Bunun ile ilgili bilimsel bir çalışma hali hazırda bulunmuyor. Fakat bilimsel olarak diyeti ve zayıflamayı ele alırsak, en önemli unsurun kişiye özel olduğunu söyleyebiliriz. Bir kişinin diyeti ya da zayıflama yöntemi bir diğeri için geçerli olamaz, olmamalıdır. Her bir kişinin farklı bünye taşıdığını biliyoruz. İnsanlar bu yöntemle kilo vermiş olabilirler ama bunun bir uzman kontrolünden de geçmelerini öneririm. Kısacası uzmanlarca sağlık ölçümleri ve bu tetkiklerin kilo verilme süreci boyunca da sürekli takibinin yapılması, 'Kilo verdi / Vermedi' takibinden daha önemlidir. Sağlıklı şekilde o kiloyu verebildi mi? sorusu daha bilimsel temelli bir yöntem olacaktır" dedi.