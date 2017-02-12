Yaşlılar, gençlerden daha mutlu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erol Özmen, yaptığı açıklamada, insanların gençlik çağında, beklentilerinin gerçekleşeceğine dair umutlarının daha fazla olduğuna dikkati çekti. Özmen, şunları kaydetti: "Yaş ilerledikçe insanlar bazı beklentilerinin gerçekleşmeyeceği gerçeği ile karşı karşıya kalıyorlar. Tabi bu durum insanlarda ciddi bir hayal kırıklığı yaşatıyor. Bu hayal kırıklığı da arkasından mutsuzluğu getiriyor. Yaş ilerledikçe yavaş yavaş gerçeği kabullenmek gündeme geliyor ve insanlar yaşlandıkça tekrar eski mutluluğuna ulaşabiliyorlar. Araştırmalar ve günlük deneyimlerde biz de bunu gözlemliyoruz."
Yaşlıları mutsuz eden en önemli konunun pişmanlıklar ve keşkeler olduğunu belirten Prof. Dr. Özmen, bu duyguların sürekli tekrar edilmesi ve yıpratıcı bir hal alması halinde, yaşlı insanların mutsuz olma olasılıklarının da o derecede arttığını, yaşlıların, gençlere oranla daha basit konulardan kolay bir şekilde mutlu olmalarını bir avantaj olarak nitelendirdi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erol Özmen, yapılan araştırmalarda yaşlı kişilerin sanıldığı kadar mutsuz olmadığını, gençlerin yaşlılara kıyasla daha mutsuz olduğunu söyledi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erol Özmen, yaptığı açıklamada, insanların gençlik çağında, beklentilerinin gerçekleşeceğine dair umutlarının daha fazla olduğuna dikkati çekti. Özmen, şunları kaydetti: "Yaş ilerledikçe insanlar bazı beklentilerinin gerçekleşmeyeceği gerçeği ile karşı karşıya kalıyorlar. Tabi bu durum insanlarda ciddi bir hayal kırıklığı yaşatıyor. Bu hayal kırıklığı da arkasından mutsuzluğu getiriyor. Yaş ilerledikçe yavaş yavaş gerçeği kabullenmek gündeme geliyor ve insanlar yaşlandıkça tekrar eski mutluluğuna ulaşabiliyorlar. Araştırmalar ve günlük deneyimlerde biz de bunu gözlemliyoruz."