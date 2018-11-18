Yatalak hastalar için 'yetişkin beşiği' üretti

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde görevli hemodiyaliz doktoru Ömer Çayırlı, düşüp kafa travması geçiren ve beşikte sallanarak tedavi edilen kız çocuğunun hayat hikayesinden yola çıkarak, yatalak hastalar ve rahat uyku isteyenler için 'hasta beşiği' üretti

Dr. Ömer Çayırlı, küçük çocuğun hayat hikayesinden yola çıkıp, buluşa imza attı. 1940'lı yıllarda yüksekten başının üzerine düşen kız çocuğunun o dönemlerde geleneksel tedavi yöntemi olarak kabul gören 'beşikte sallama' ile iyileştirildiğini anlatan Dr. Çayırlı, "Kız çocuğu başının üzerine düşünce kafa travması geçiriyor ve bilinci kapanıyor. O dönemde aile büyükleri hemen çocuğu sarıp sarmalayıp bir beşiğe koyuyor. Günlerce sallıyor, ağzından da küçük miktarlarda sıvı gıda takviyesi yapıyor. Kızcağız günler sonra uyanıp acıktığını söylüyor. İyileşiyor, hayatına normal şekilde devam ediyor" dedi.

Küçük kızın yaşantısından yola çıkınca birtakım bilgilere ulaştığını kaydeden Dr. Çayırlı, Anadolu'da geleneksel tıp yönteminin çok farklı yönleri olduğunu ve sallanma refleksinin tedavi edici, dinlendirici etkisi olduğunu söyledi. Bu etkiyi yetişkin hastalar için nasıl uyarlayabileceği yönde çalışmaları ilerlettiğini anlatan Çayırlı, yetişkin hastaların genellikle yatak yarası ve sürekli sabit durmaktan kaynaklı iç organlarda meydana gelen sorunları çözmek istediğini söyledi. Özellikle kıpırdamadan, sürekli yatmak zorunda kalan hastaların akciğer sorunları ile bazı yaralarının çok önemli olduğunu dile getiren Dr. Ömer Çayırlı, "Ben de bu sorunla mücadele etmek üzere bir 'hasta beşiği' geliştirdim. Bu beşik düşük maliyetlerde imal edilen bir aksamdan oluştu. Her türlü yatağa uyarlanabilir ölçülerde üretilebilecek. İşin sırrı yatağın iskeletinde gizli. Metal iskelet öyle ayarlandı ki üzerinde yatan kişiyi vücudu rahatsız etmeyecek derecede sağa ve sola beşik gibi sallıyor ve yan pozisyon veriyor. Böylelikle hastanın yatak yaraları ve bakımı tek kişi tarafından kolayca yapılabiliyor. Hasta uyuduğunda da bağlanan bir elektronik sistem sayesinde yatak belli aralıklarla sallanıyor. Hasta sürekli aynı tarafta yatmaktan kurtuluyor" diye konuştu.

Uykuya dalma ve uyku sorunları yaşayan kişilerin de bu yatağı kullanabileceğini kaydeden Dr. Çayırlı, yatağın uyku konforu amacıyla da kullanılabileceğini söyledi.

Dr. Ömer Çayırlı'nın tescillettirip, patentini aldığı projesi henüz prototip aşamasında. Bilgisayar ortamında, çizimler halinde sunduğu projesi ise büyük ses getirdi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nca (ATSO) 'inovasyon' dalında özel ödüle layık görüldü.