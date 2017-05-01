Yaza Özel Tüy Ürünü Episoft Nedir

Onca koşuşturmanın arasında birde istenmeyen tüyler gibi rahatsız edici bir sorunla uğraşmak zorunda kalan kadınların, günlük yaşamda işleri bir hayli zorlaşmaktadır. Bu soruna karşı hem geleneksel hem de modern olarak jilet, ağda, epilasyon gibi yöntemler bulunsa da her defasında böylesi acı veren ve cildi tahriş edebilen yöntemler, kadın yaşantısını daha da zorlu bir hale getirebilmektedir. Ayrıca bu yöntemler geçici çözümler olduklarından kaynaklı, her defasında aynı sıkıntılarla karşı karşıya gelmek durumunda kalınır.

Günümüzde gelişmekte olan teknoloji ve bilim, istenmeyen tüylere karşı kesin çözüm, üretebilmek için çalışmalar yapmaktadır. Kesin çözüm için kullanılmakta olan yöntemlerden bir tanesi, lazer epilasyonudur. Ancak hem yüksek maliyeti hem de ciddi bir operasyon oluşundan kaynaklı, kadınlar bu yöntemi uygulamak konusunda endişe duymaktadır. Tüy azaltıcı ürün episoft ise, %100 doğallığı ve vaat ettiği kesin çözümüyle, kadınları bu tereddütten kurtaracak yepyeni bir formül sunmaktadır. Bu iki yöntemi de daha detaylı inceleyelim:

Lazer Epilasyon Nedir?

Lazer Epilasyon, lazer vasıtasıyla, ısı veren ışınların cildin altına yönlendirilmesiyle gerçekleşen ciddi bir medikal kozmetik uygulamadır. Bu sebepten kaynaklı, doğru bir şekilde uygulanmadığı zaman ve ya tedavi öncesinde/sonrasında gerekli olan bakım yapılmadığında cildinize ciddi zararlar verebilmektedir. En önemli tehlike güneş ışınlarıdır. Bu tedavi yöntemine başlamadan önce, uzunca bir süre güneş ışığına maruz kalmamış olmanız gereklidir.

Lazer epilasyonun temel çalışma prensibi, tüy köklerinde bulunan melaminin, yüksek ısı verilerek ölmesini bu sayede tüylerin dökülmesini sağlamaktır. Ancak güneşli bir günde dışarıda gezmeniz, güneşlenmeniz gibi durumlarda cildinizde melamin birikimi oluşabilir. Bu nedenle kıl köklerini öldürmek için uygulanan ışın, cildinizi de yakarak ciddi yanıklara ve yaralanmalara neden olabilir. Tüm bunlardan kaynaklı lazer epilasyon, çok ciddi bir operasyondur ve olası yan etkileri insanların gözünü korkutmaktadır. Ayrıca yüksek maliyeti ile de cep yakmaktadır. Tüy dökücü episoft kullanıcı yorumlarını araştırarak ürünü alabilirsiniz.

Episoft Serumun Farkı

Episoft tüy azaltıcı serum ise lazer epilasyonun aksine %100 doğal bitki özlerinden oluşan, istenmeyen tüyleri %100 azaltan bir kozmetik bakım ürünüdür. Vücudumuzda ki tüy ve kıllar köklerinde bulunan proteinler sayesinde çıkar ve uzarlar. Episoft serumun temel prensibiyse tüy köklerinde bulunan bu proteinleri parçalayarak, tüylerin uzamamasını ve bir daha çıkmamasını sağlamaktır. İçeriğindeyse papaya, ökse otu, batı mazısı, adaçayı, jojoba yağı, şerbetçi otu, tatlı badem gibi bitki özleri bulunmaktadır. Bu nedenle %100 doğal bir bileşene sahip Episoft hiçbir yan etkiye sahip değildir.

Episoft Ne Kadar Kullanmam Gerekir?

%100 doğal bileşene sahip Episoft bakım kremini, ağda ve ya epilasyon sonrası toplamda bir ay sürecek, 3 seansta istenilen bölgeye masajla yedirerek uygulanmaktadır. 3 seansın sonunda, bir ay gibi kısa bir sürede istenmeyen tüylerde %95 azalma görülecektir. Uygulanacak olan 4. Seans ile bu oran %100’e ulaşıp. İstenmeyen bölgede ki tüylerden tamamen kurtulmuş olacaksınız.