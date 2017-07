Yazın içecek tercihiniz soda ve ayran olsun

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Tulgar, yaz sıcağında sıvı kaybını önlemek için serinletici ve sağlıklı içecekler tüketilmesini önerdi

Soda ve ayranın vücuda ferahlık vereceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Tulgar, sıvı gereksinimin mevsimlere göre değişiklik gösterdiğini anlattı. Tulgar, yaz aylarında, terle su kaybı ile birlikte su ihtiyacının da arttığını hatırlatırken şöyle dedi:



"Bu nedenle aşırı sıcaklarda sıvı tüketimi kesinlikle artırılmalıdır. Vücudun sıvı ihtiyacının karşılaması için su, ayran ve soda gibi sağlıklı içecekler tercih edilmelidir. Aşırı sıcaklarda ter yoluyla kaybedilen mineralin karşılanmasında soda iyi bir tercihtir. Şekersiz içilen yeşil çay, kuşburnu gibi bitki çayları ise antioksidan, C vitamini içeriklerinden dolayı yazın tercih edilmesi gereken içeceklerdendir. Yoğurt ise içerdiği bakteriler sayesinde bağırsak düzenleyicidir. Yoğurt, ayran formunda tüketildiğinde daha fazla sıvı alınması sağlanır."



Soğuk bitki çaylarının sağlıklı olduğunu kaydeden Tulgar, bunların genellikle sonbahar ve kış aylarında tercih edildiğini ifade etti. Tulgar, şöyle dedi:



"Ancak yeşil çay ve kuşburnu gibi bitki çayları antioksidan ve C vitamini içerikleri ile vücuda sağlık katmaktadır. Bunlar soğutularak, şekersiz tüketilebilir. Kilo problemi olmayanlar için evde hazırlanan vişne, elma, kayısı gibi meyvelerinin suları ya da limonata iyi birer içecek seçeneğidir. Potasyum, kalsiyum ve fosfor içeren meyve suları, sıcak havalarda yaşanan sıvı kaybını engellemektedir. Taze sıkılmış meyvelerinin suları kesinlikle bekletilmeden tüketilmelidir. Çünkü uzun süre bekletilen meyve sularının vitamin değerleri azalmaktadır. Öte yandan, yazın fazla tüketilen kafein vücutta su kaybına neden olabilmektedir. Bu nedenle kahve, çok koyu çay, meşrubatlar, kakaolu ve kafeinli enerji içecekleri tercih edilmemelidir. Çay, kahve ve alkollü içecekler idrar söktürücü etkileri nedeniyle vücutta su kaybına neden olur."



Yanlış içecek seçiminin hasta edebileceğini söyleyen Tulgar, birçok kişinin insan gazlı içecekleri sıcak havada çok tüketerek sıvı ihtiyacını karşıladığını düşündüğünü ifade ederken şöyle dedi:



"Bu tür içeceklerin temel bileşeni su olsa da diğer bileşenleri kafein, renklendirici, koruyucu gibi toksik maddeler olduğundan vücuda zarar vermektedir. Yapılan araştırmalarda yapay tatlandırıcı içeren içecekleri her gün tüketen kişilerde başta felç riski olmak üzere birçok sağlık sorununun ortayı çıktığı belirlenmiştir. Gazlı içecekler ile osteoporoz (kemik erimesi), diş hassasiyetleri ve kalp hastalıkları arasında bağlantı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca içeriğinde önemli miktarlardaki şeker olan bu içeceklerin aşırı tüketimi obeziteye de neden olmaktadır."