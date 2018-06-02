Yediklerinizi azaltın, kanserden korunun

Sınırlı kalori alımına yönelik gerçekleştirilen araştırmalar hayvanlar üzerinde yapılan deneylerle hastalık riskinin ve yaşlanma sürecinin azaldığını ortaya koydu. Uzman Diyetisyen Özlen Tamer Otman insanların da yediklerinde dengeli bir azaltmaya gittikleri takdirde hastalıklardan korunma olasılığının yüksek olduğunu dile getirdi. Otman, “Yediklerinizin 4’te 1’ini azaltırsanız kansere yakalanma riskiniz de azalır” dedi

Çok veya az yemenin kişiler üzerinde zararları olduğunu söyleyen İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uzman Diyetisyen Özlen Tamer Otman, “Bir kişi için yeterli ve dengeli beslenmeyi saptamamız gerekiyor. Yeterli ve dengeli beslenme unsurları da kişiden kişiye değişebilmektedir” diye konuştu.

Sınırlı kalori alımına yönelik yapılan çalışmaları değerlendiren Otman, bu kısıtlamalar yapılırken bireylerin beden kütle indeksleri, yaşam koşulları ve genetik faktörlerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.



“AZ MİKTARDA KALORİ ALINMASI, ÖMRÜ UZATIYOR”

Kalori sınırlamasına gidilirken bireyin özelliklerine göre kalorinin belirlenmesi gerektiğinin altını çizen Otman, yenilen yiyeceklerin 4’te 1’inin azaltılmasının oksidatif stresin azalmasında da etkili olduğunu söyledi. Bu azaltmalar yapıldığı takdirde kansere yakalanma riskinin azaldığına dair çalışmaların olduğunu hatırlatan Uzman Diyetisyen, “Dolaylı yoldan da olsa daha az miktarda kalori alınması yaşamı uzatıyor diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Yetersiz beslendiğimizde başta kalsiyum olmak üzere yeterli miktarda vitamin ve minareleri alamıyoruz diyen Otman, şunları söyledi:

“Bir kişi şişman olmasına rağmen ihtiyacı olan besin öğelerini sağlayamamış olabilir. Karbonhidrattan çok fazla, proteinden çok az miktarda alabilir, bu da başta obezite olmak üzere çeşitli kronik hastalıklara sebep olur. Özellikle metaboliksendrom, diyabet, böbrek ve karaciğer hastalıklarında risk yükselmektedir. Bu noktada azı karar çoğu zarar demeliyiz.Hastalıkların ve yaşlanmanın oksidatif stresle bağlantısı olduğu düşünülüyor. Vücudumuzdan oksidatif stresi azaltırsak hastalık riskimiz azalıyor ve ömrümüz uzuyor. Bu nedenle de dolaylı yoldan olsa da daha az miktarda kalori alınması yaşamı uzatıyor diyebiliriz.”



“HIZLI YEME VE AZ ÇİĞNEME OBEZİTEYE YOL AÇIYOR”



Uzman Diyetisyen Özlen Tamer Otman, “Dengeli beslenmenin yanı sıra yavaş yeme ve çiğnemenin de çok önemli olduğunu vurguladı. Hızlı yeme ve az çiğnemenin obeziteye yol açtığına da değinen Otman, “Yavaş yediğimiz zaman beynimize ‘artık ihtiyacım olan besin öğelerini aldım’ diye mesaj gidiyor. Çok hızlı yenildiğinde ve az çiğnendiğinde ise sinyal geç geliyor. Biz hızlı yersek ve az çiğnersek bir türlü doymuyoruz ve ihtiyacımız olandan daha fazlasını almak zorunda kalıyoruz. Yavaş yersek ihtiyacımız olan kadarını alıyoruz. Bu nedenle hızlı yeme ve az çiğneme obeziteye yol açıyor diyebiliriz” diye konuştu.