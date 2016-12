Yemekten hemen sonra dişinizi fırçalamayın çünkü...

Gönül rahatlığı ile gülümsemek, kahkaha atmak için bembeyaz, sağlıklı dişler gerekir. Düzenli olarak diş fırçalamak, diş sağlığı için önemli olsa da yeterli değil. Ağız ve diş hijyenini sağlamak için dişlerin doğru fırçalanmasını, fırçalama periyodunu ve hangi yan ürünleri kullanmak gerektiğini de bilmek gerekiyor

Dişler, bizim küçük organlarımızdır. Sadece besinlerin parçalamaya ya da koparmaya yardım etmez aynı zamanda sesimizin doğru çıkmasını da sağlar. Kendini çevreleyen dokuları korur ve bu dokuların gelişmelerine de yardımcı olur. Ama en önemlisi estetik açıdan verdiği özgüvendir. Yüzümüzde ön planda olan dişlerimizin sağlıklı ve parlak olması elimizde. Doğru bakımla, ağız hijyenine dikkat ederek ışıl ışıl gülüşlere, sağlıklı diş etlerine sahip olmanız mümkün. Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. İbrahim Mahrebel de ağız ve diş sağlığı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı:



DİŞLERİNİZİ DOĞRU FIRÇALIYOR MUSUNUZ?



“Günde 3 kere diş fırçalamanın gerekliliğini bilmeyen yok. Ancak çok az kişi dişlerini doğru teknikle fırçalıyor. Diş ve diş eti sağlığı için sadece diş fırçalamak da yetmiyor, temizliği destekleyecek diş ipi, ara yüz fırçası gibi malzemeleri de düzenli kullanmak gerekiyor. Dengeli beslenmek, öğün aralarında atıştırmaları azaltmak ve florür içeren diş temizlik ürünlerini kullanmak ağız hijyenimizi sağlamak açısından büyük önem taşıyor.



YEMEKLERDEN HEMEN SONRA FIRÇALAMA AŞINMAYA NEDEN OLUR



Diş etlerinin pembe olduğu, kanama ve şişlik olmayan ağızlar sağlıklı olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra ağızda kötü koku da olmaması gerekir. Dişlerimizi koruyabilmek için ise şekerli ve asitli gıdalardan kaçınmalıyız. Bilinenin aksine dişlerimizi yemeklerden ya da asitli içeceklerden hemen sonra değil en az yarım saat sonra fırçalamalıyız. Çünkü asitli ve şekerli yiyecekler diş yüzeylerini aşınmaya uygun hale getirir. Dişler, bu hassasiyete sahipken fırça darbeleriyle diş yüzeyinde aşınmayı artırmamalıyız. Yemeklerden hemen sonra ağzımızı sadece suyla çalkalamak, yaklaşık yarım saat sonra da fırçalamak en doğrusudur. Öte yandan çay, kahve ve sigaradan da hem genel sağlığımız hem de diş sağlığımız için kaçınmalıyız.



ERKEN TEDAVİ DİŞLERİ KORUYOR



‘Her beyaz diş sağlıklıdır’ düşüncesi yaygın olsa da yanlıştır. Çünkü her insanın ten rengine göre diş rengi vardır. Dişin rengi sarıya yakın olsa da çürüksüz ve hastalıksız ise sağlıklı sayarız. Toplumda en sık görülen yanlış ise dişlerimizde ağrı ya da hastalık hissetmeden doktora gitmemekten kaynaklanıyor. Diş kontrollerini her 6 ayda bir düzenli olarak yaptırmak gerekiyor. Böylece dişteki çürükler başlangıç aşamasında fark edilebilir, daha kolay ve ağrısız tedavi edilebilir. Unutmamak gerekiyor ki diş tedavileri ne kadar ertelenirse diş kaybetme riski de o kadar artıyor.



DİŞ FIRÇANIZI ÜÇ AYDA BİR DEĞİŞTİRİN



Diş fırçalamanın ilk ve en önemli adımı doğru fırça seçimidir. Naylon, orta sertlikteki diş fırçalarını tercih edin. Uç kısmındaki kıl sayısı fazla olan ve ağız içinde rahat hareket ettirmek için ucu kısa olan fırçalar kullanın. Kullanılan diş fırçasını 3 ayda bir değiştirmek de çok önemli. Çünkü kılları yıpranan fırçalar dişlerden plak çıkarmada etkili olmuyor. Gevşek kıllar da dişlerdeki köşe kısımlara ulaşmayı güçleştiriyor. Diş fırçalarının kılları arasında zamanla mantar ve bakteri üreme ihtimali olması da diş fırçanızı değiştirmeniz için yeterli bir sebep.



DİŞLERİ DOĞRU FIRÇALAMA TEKNİKLERİ



Dişlerinizi günde en az 2 defa florür içeren bir macun ile fırçalayın.

Diş fırçanızı dişinize 45 derece eğimle tutun.

Diş macununu nohut büyüklüğünde sürün.

Dişleri yukardan aşağı oval bir süpürme hareketiyle fırçalayın.

Her yüzeye en az 4-6 fırça darbesi gelecek şekilde fırçalayın.

Arka dişleri fırçayı ileri geri hareketiyle temizleyin.

Dil yüzeyini fırçalamayı unutmayın.

Diş fırçasının temizleyemediği diş araları için diş ipleri veya ara yüz fırçaları kullanın.