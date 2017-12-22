Yeni Nesil Dolgunlaştırıcı Plumpy

Sizde dudaklarınızı dolgun hale getirmek ister misiniz? Sizde Plumpy dudak dolgunlaştırıcı dudaklarınızı sayesinde kısa süre içerisinde daha dolgun hale getirebilir ve harika dudaklara sahip olabilirsiniz

Sizde dudaklarınızı dolgun hale getirmek ister misiniz? Sizde Plumpy dudak dolgunlaştırıcı dudaklarınızı sayesinde kısa süre içerisinde daha dolgun hale getirebilir ve harika dudaklara sahip olabilirsiniz. İri dudaklar her kadının hayalidir. Estetik operasyonlar konusunda pek çok kadın uzak durmaktadır. Neyse ki yardımımızaürünler yetişiyor.

Plumpy dudak dolgunlaştırıcı ilk kullanımdan itibaren dolgun dudaklar elde etmenizi sağlamaktadır. Bu plumpy ürünü enjeksiyonsuz ameliyatsız dolgunluk hissi vermektedir.

Dudaktaki yağ dokularının büyümesine yardımcı olur.

Hücreleri tam olarak yeniler

Yan etkisi bulunmamaktadır

Botokstan daha etkili ve pratiktir.

Plumpy dudak dolgunlaştırıcı farklı bitki özlerinin birleşiminden oluşturmaktadır. Etkisi kanıtlanan formül yapısı sayesinde dudakları şişirdiği gibi, düzenli kullanım sonucunda kalıcı olarak daha dolgun ve hacimli dudaklara kavuşmanızı sağlamaktadır.

Gerçek Dolgunluk Hissi

Plumpy dudak dolgunlaştırıcı ürünü diğer kozmetik ürünler gibi hiçbir şekilde aldatıcı dolgunluk hissi vermemektedir. İçerisinde yer alan özel geliştirilmiş aktifler ile beraber dudak üzerindeki yağ hücrelerini kalıcı olarak dolgun hale getirmektedir. Plumpy dudak dolgunlaştırıcı aldatıcı dolgunluk hissi vermektedir. İçerisindeki özel geliştirilen özler sayesinde dudaktaki yağ hücrelerini kalıcı olarak büyütmektedir.

Dolgunlaştırma Özelliği

Plumpy dudak dolgunlaştırıcı etkisi kanıtlanmış aktif içerikler sayesinde ilk kullanımdan sonra dudaklarınızın daha dolgunlaşmasını sağlamaktadır.

Yağ hücrelerinin sayısını arttırır.

Yağ hücrelerinin boyutunu büyütür.

Deri altında yer alan kolajen oluşumunu sağlar.

Hücrelerin yenilenmesini sağlar.

Plumpy dudak dolgunlaştırıcı özel silikon ucu ile beraber pratik bir şekilde, dudağa uygulanabilmektedir. Gün içerisinde 2 defa düzenli olarak kullanılması önerilir.

Kullandıktan Sonra Etkileri

Kullanan kişilerin tamamı dudaklarını nemlendirdiğini,

Kullanan kişilerin %95'i dudakları dolgun hale getirdiğini,

Kullanan kişilerin %85’i çatlakların yok olduğunu söylemiştir.

Dudak Peeling Ürünleri

Plumpy dudak dolgunlaştırıcı şekerli dudak peelingi ile sayesinde sizde dudaklarınızı canlandırabilirsiniz. Dolgunlaştırıcı jel ile beraber kullanıldığı zaman sekiz kat daha fazla etkili olmaktadır.

Kusursuz şekilde peeling etkisi

Yıpranmış dudakları tamamen onarır

Nemlendirir ve canlı hale getirir

Plumpy dudak dolgunlaştırıcı içerisindeki şeker granülleri sayesinde yıpranmış dudakları onarmaktadır. Dudaklarınıza, parmak ucu kadar alacağınız Plumpy dudak dolgunlaştırıcı dairesel hareketler yaparak sürülmesi gerekir. Yaklaşık olarak on dakika bekledikten sonra sizde ılık su ile kolayca yıkayabilirsiniz. Plumpy dudak dolgunlaştırıcı ürününü geceleri yatmadan uygulamanız önerilir. Estetik içeren çözümleri denemek yerine plumpy instant 3d lip plumper sayesinde dolgun dudaklara kavuşmak çok kolay.

Pek çok kadın ince dudaklarından şikâyet etmektedir. Her kadının hayali dolgun dudaklara sahip olmaktır. Dudak yapısının ince olmasından yakınan pek çok kadın günümüzde pek çok dudak dolgunlaştırıcı ürün yer almaktadır. Plumpy dudak dolgunlaştırıcı sayesinde dudakları dolgunlaştırabilmek mümkün hale geliyor. Etkili dudaklara sahip olmak isteyen pek çok kadın plumpy dudak dolgunlaştırıcı ürünleri kullanarak dikkat çeken etkili dolgun dudaklara kısa bir süre içerisinde kavuşabilmektedir.