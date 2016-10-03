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    • Yeni Nesil Elektronik Sigara

    Günümüzde yeni yeni piyasa giren bu cihazlar insanların oldukça ilgisini çekmektedir

    03 Ekim 2016 Pazartesi 10:26
    Yeni Nesil Elektronik Sigara
    Günümüzde yeni yeni piyasa giren bu cihazlar insanların oldukça ilgisini çekmektedir. Elektronik sigara sigara tiryakilerinin gözbebeği haline gelmiştir. Bunun nedeni hem portatif oluşu hem cihaz içerisinde dumanı buhar olarak üretmesidir. Çoğu insanın sigaraya koyduğu parayı cebinde bırakacak bu cihazlar insanların sağlığını ciddi anlamda etkileyecek madde kimyasalları içermemektedir. Çoğu likit de nikotin bulunmamaktadır bunun yanında nargile sevdalıları için özel meyve aromalı likitler bulunmaktadır. Elektronik sigara likit dışında başka bir madde ile kullanılmamaktadır.

    İnternet erişim sitelerinde joyetech e sigara olarak aratıldığında istenilen sonuçlar ve bilgi edinmek istediğiniz konular karşınıza çıkmaktadır. Elektronik sigaraların kullanımı oldukça kolaydır. İçerisinde bulunan batarya sayesinde günlerce istediğimiz aralıklarda içmemizi sağlar ve daha önceden sigaraya koyduğumuz parayı başka ihtiyaçlarımıza kullanmamıza neden olur. Hiç sigara içmeyen bir insan bile zararsız bir şekilde bu elektronik sigarayı eğlenceli hale getirerek güzel ortamlarda şık ve kibar duruşu ile rahatlıkla kullanabilir. Bu cihazların yaygın olması nedeni ile internet dolandırıcılarına fırsat sağlayan bu ürünleri daha önceden tanıdığınız firmalardan ya da sitelerden almanızı öneririm.

    Aksi durumda eğlenceli bir işi için harcadığınız para boşa gitmiş olur. Bu ürün şık ve modern olmasının yanında onu istediğimiz yere rahatlıkla götürebileceğimiz koruma kılıfları da bulunmaktadır. Elektronik sigaralar insanlara dumanın aslında sigara gibi zararlı olmadığını gösterir. İnternet sitelerinde yapılan anketlerde bu konu için insanların vermiş olduğu olumlu yanıtlar oldukça yüksektir. Hal böle olunca arz ve talep fazlalaşıyor ve insanlar sigaraya olan alışkanlıklarını eğlenceli bir şekilde bırakmış oluyorlar. Özellikle sigara içme yaşı zamanımızda oldukça düşmüşken en azından bu ihtiyacı karşılayacak böyle bir teknoloji çocuklarımızı zarardan ve görünmez kötülüklerden korumuş olur.

    Elektronik sigaralar kapalı ortamda da rahatlıkla içilebilir. Bunun nedeni ise duman yerine buhar üretiyor olmasıdır. Hal böyle olunca ciğerlerimize zarar veren katran ve nikotinin karışık bir şekilde olduğu duman vücudumuza girmemiş olur ve sağlık konusunda kendimizi bir nebze korumuş oluruz. Dumansız hava sahasına buharla destek olarak zararlı olan sigara içme alışkanlığını eğlenceli bir şekilde sonlandırmış oluyoruz. Dumanın buhara dönüştürdüğü bu cihazlar oldukça beğenilmiştir ve geleceğin gözde cihazlarından olmaya hak kazanmıştır.

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