Yeni yıla baş ağrısı çekmeden başlayın

Keyifli geçen bir yılbaşı gecesinin ardından yılın ilk gününü baş ağrısı çekerek yatakta geçirmek istemiyorsanız, bu uyarımıza dikkat edin

Çok keyifli bir yılbaşı geçirdiniz ancak yılın ilk günü yataktan kalkmaya zorlanıyor, baş ağrısı çekiyorsunuz. O zaman haberimiz tam size göre. Yeni yıla daha zinde ve enerji başlamak isteyenlere Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy bazı önerilerde bulunuyor.



İşte yeni yıla baş ağrısız ve enerjik başlamak için birkaç öneri:



-Su içmeye erken başlamak, gerek içecek alımından gerek geç yatmaktan kaynaklanan toparlanma sürecini hızlandırıyor. Sabah kahvaltınızda bol mevsim yeşilliği olsun; maydanoz, roka, tere, kıvırcık ve marul, C vitamini alımınızı artırıp enerjinizin çabuk yükselmesini sağlar.

-Enerjinizin düşük olmasının ve baş ağrılarınızın sebebi, geceden kaynaklanan su kaybınız olabilir. Bu yüzden vücut suyunuzu tamamlamanız çok önemli. Su elbette baş tacımız ama kafein içermeyen sıcak bitki çayları, suyun içine atacağınız tarçın gibi baharatlar da, su alımınızı artırmanıza yardımcı olur.

-Yılın ilk günü açık havada yürüyerek hem tatilin hem de yılın ilk gününün tadını çıkarın. Yürüyüş metabolizmanızı hızlandıracağı gibi, konsantrasyon üzerinde de etkili olduğundan yeni yıl kararlarını almanızı kolaylaştırır.

-Akşam yemeğini ağır kaçıranlar için, kuru baklagil ilave edilmiş sebze çorbalı bir öğle yemeği, telafi sağlamak için tok tutucu bir öğün sayılabilir. Geç kalktıysanız ve öğle yemeği saatinde kahvaltı yaptıysanız, direkt ikindi öğününe geçin.

-İkindide, hem sıvı alımınıza yardımcı olması hem de ödeminizi atmanız için bitki çayının yanında ananas veya nar yiyin.

-Akşam, az yağlı yiyeceklerden oluşan bir menü hazırlayın. Izgara et yanına salata veya ızgara sebze ya da sebze yemeğinin yanına yoğurt, böyle bir akşam için uygun seçimler.

-Gece öğününde kefir veya yoğurt tüketmek, ertesi gün iş yerinde toparlanmanıza yardımcı olacaktır.





