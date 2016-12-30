Yeni yıla mutlu bir mide ile girmek için...

Yılbaşı demek, özenle hazırlanmış sofralarda sevdikleriyle girmek demek. Yılbaşı günlerinde özenle hazırlanan mönü oldukça zengindir

Burada beslenme açısından dikkat edilecek en önemli şeyin fazla miktarda yiyeceği kısa sürede tüketmemek olduğunu söyleyen Liv Hospital Gastroenteroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Şule Namlı Koç “Fazla miktarda yiyeceğin kısa sürede tüketimi, besin öğelerinin dokulara taşınması, bir kısmının hemen kullanılması, fazlasının depo edilmesi metabolizmanın uyumunu zorlaştırır. Ayrıca fazla miktarda yiyeceğin sindirim sistemine girmesi sindirim sisteminin mekanik ve fizyolojik işini artırır” diyor. Yrd. Doç. Dr. Şule Namlı mide ve bağırsakların yılbaşında artan iş yükünü azaltmak ve yılbaşı ertesinde güne daha iyi başlamak için önerilerde bulundu.



- Tüm besin gruplarından (et, süt, sebze, meyve, tahıl) yeterince tüketmeye gayret edin.

- Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği tercih edin.

- Kaliteli protein kaynakları kullanın(Et, süt, yumurta).

- Az ve sık beslenmeyi hedefleyin.

- Mutlaka günde 10-12 bardak su içmeye gayret edin.

- Kafein içeriği yüksek içecekleri ölçülü tüketin.

- Yemekleri yavaş ve iyi çiğneyerek tüketin.



Kronik hastalar diyetini bozmamalı



Yılbaşında yemekler ile birlikte alınan alkol kısa sürede mide ve ince bağırsaklardan kana emilir. Mide boş olduğu zaman alkol daha hızlı kana karışır ve etkileri daha hızlı ortaya çıkar. Alkol alımında asla aşırıya kaçılmamalı, karıştırılmamalıdır. Herhangi bir kronik sağlık sorunu varsa diyet bozulmamalı, kısa sürede fazla miktarda yiyecek tüketilmemeli, özelikle protein ve B grubu vitaminlerinden zengin gıdalar örneğin; beyaz peynir, tulum peyniri, bol yeşil salata, roka, maydanoz yemeye dikkat edilmelidir. Yağ içeriği çok yüksek mezeler tüketilmemeli, kızartmalardan kaçınılmalıdır.



Yılbaşı sonrası hafif bir kahvaltı yapın



- Yılbaşı sonrasında ilk gün mideyi rahatlatmak için sindirimi kolay olan hafif yiyecekleri tercih edin.

- Sabah yoğurt, meyve ve müsli veya bol yeşillikle ile hafif bir kahvaltı hazırlayın.

- Öğle yemeğini çorba veya hafif bir sandviçle öğün atlanmadan yapın.

- Yağlı, kızartılmış yiyeceklerden ve karbonhidrat içeren pilav, makarna, simit gibi besinlerden kaçının. Bunların yerine evde mevsim sebzeleri ile hazırlayacağınız sebze çorbası ve salata iyi bir seçim olacaktır.

- Ara öğünlerde kivi, portakal, mandalina gibi C vitamini açısından zengin meyveleri tüketin.

- Gün boyunca en az 3 litre su içmeye özen gösterin.