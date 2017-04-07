'Yoğurt kanser yapıyor' iddiasına yanıt geldi

Geçtiğimiz günlerde bir konferansta konuşan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü'nden Dr. Yavuz Dizdar, hazır yoğurtların kansere neden olduğunu söylemişti. Dizdar'a yanıt geldi.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü'nden Dr. Yavuz Dizdar, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir konferansta hazır yoğurtla ilgili açıklamlarda bulunmuştu. Dizdar, hazır yoğurdun hayattan çıkartılması gerektiğini ve kansere neden olan gıdalar arasında yer aldığını söylemişti.
Hazır yoğurdun haftalarca bozulmadan dolapta kaldığını da anlatan Dizdar, ürünün bozulmamasının ve küflenmemesinin nedenini içerikteki değişikliğe bağlamıştı.
Yanıt geldi
Dizdar'ı açıklamalarına Ulusal Süt Konseyi'nden yanıt geldi. Yapılan açıklamada yoğurdun süt ve süt mayası ile üretildiği ve içine katkı maddesi koymanın suç olduğu belirtildi.
Açıklamayı yapan Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı, "Tüketicilerimizin karşısına çıkan yoğurt markalarının hiçbiri böyle bir ithamla karşı karşıya bırakamayacağımız çok değerli markalarımız, uluslararası gıda güvenliği standartlarını uygulayan, modern ve hijyenik tesislerde üretim yapan çok değerli kuruluşlarımızdır. Toplumumuzu yanıltıcı bilgilerle korkutarak, yoğurtla ilgili şüpheye düşürenleri, hatalarını telafi etmeye, üniversitelerimizi ve bakanlığımızı da bu konuda toplumu aydınlatacak bilgilendirmeler yapmaya davet ediyoruz." dedi.