Yüksek Tansiyon Hakkında Neler Biliyoruz?

Yüksek tansiyon ülkemizde ve dünyada en sık karşılaşılan hastalıkların başında gelmektedir ve dünyada milyonlarca insan bu hastalıklar mücadele etmektedir

ülkemizde ve dünyada en sık karşılaşılan hastalıkların başında gelmektedir ve dünyada milyonlarca insan bu hastalıklar mücadele etmektedir.

İnsan vücudunda her organın bir ortalama çalışma hızı vardır. Damarlarımızda dolaşan kanın da belli bir basıncı vardır. Damarlardaki bu kan basıncının normalden fazla olması yüksek tansiyondur. Hipertansiyon da denir.

Ülkemizde oldukça fazla görülen hastalıklardandır. Yüksek tansiyonun iki sebebi olabilir. Birincisi çevresel dediğimiz etkenler ikincisi genetik faktörler.

Genetik faktörler aileden gelen hastalıktır, çevresel faktörler ise yeme içme tarzı, yaşam şeklinin meydana getirdiği tansiyon hastalığıdır.

Yüksek Tansiyonun Belirtileri Ve Tedavisi

Her üç kişiden birinde bu hastalık ortaya çıkmaktadır. Yüksek tansiyon

180/110 mmHg gibi çok yüksek değere ulaşmadan insan üzerinde belirtisi ortaya çıkmayabilir. Bu hastalığın oluşmasında altta yatan bazı sebepler vardır.

çok sinsidir ve insanları çoğu başlangıç ve gelişme aşamalarında belirtileri hissetmezler.

Tuz tüketiminin fazla olması, kalpten çıkan damardaki daralma, kafatasında iç basıncın yüksek olması, böbrek hastalıkları, troid bezi hastalıkları gibi hastalıkların etkisiyle hipertansiyon ortaya çıkabilir.

Belirtileri ortaya çıktığı andan itibaren çok dikkatli olunmalıdır. Belirtileri; baş ve kalp ağrısı, baş dönmesi, kulakta çınlama, düzensiz kalp atışı, nefes darlığı, burun kanaması, çift görme, bulanık görme gibi durumladır.

Bu belirtilerin bir kısmı veya tamamı bir kişide ortaya çıkarsa bu kişinin tansiyon durumu kontrol altına alınmalıdır. Bir hafta düzenli şekilde kontrol edilen tansiyon not edilir.

Sistolik kan basıncı 140 mm Hg’nın veya diyastolik kan basıncı 90 mm Hg’nın üzerinde ise bu hastalarda tedaviye başlanır.

Daha sonra doktor not alınan tansiyon durumuna göre bu kişinin yüksek tansiyon hastası olup olmadığına karar verilir. Teşhis konulduktan sonra tedaviye geçilir. Bu hastalık tedavi edilmezse felç, kalp yetmezliği, damarlarda daralma, kalp büyümesi, böbrek yetmezliği, körlük gibi çok ciddi hastalıklara davetiye çıkarabilir. Bu hasarlar uzun yıllar vücutta kendini göstermeyebilir. Bu konuda dikkat edilmelidir.

Bazı kişilerde yüksek tansiyon riski diğer insanlara göre daha fazladır. Örneğin; ailede yüksek tansiyon hastası varsa, 40 yaşının üstündeyseniz, kiloluysanız ve sigara içiyorsanız, hamileyseniz ve şeker hastasıysanız yüksek tansiyon olma riskiniz yüksektir.

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Tansiyonun ani yükselmesi durumunda acil yapılması gereken şeyler vardır. Hastaya soğuk su uygulaması yapılmalı fakat su aşırı soğuk olmamalı musluk suyu soğukluğunda olmalı. El, ayak ve kollar su ile yıkanırsa hasta biraz olsun rahatlar.

Limonlu su, tuzsuz ayran, yoğurt, kekik, nar suyu, greyfurt tansiyonu düşürebilir. Sarımsak bilinen en iyi tansiyon düşürücüdür.

Yüksek tansiyon hastalığı tıbbi olarak tedavi edilmeli ve doktorun verdiği ilaçlar düzenli olarak kullanılmalı fakat bunların yanında hasta olan kişinin dikkat etmesi gereken şeyler vardır. Öncelikle bu kişi beslenmesine dikkat etmeli hastalığına

kullanmalı.

Tansiyon hastaları tuz konusunda dikkatli olmalı ve çok az kullanmalı. Süt ve süt ürünleri, sebze ve meyve, balık bolca tüketilmeli. Doymamış yağlardan uzak durup ayçiçeği yağı, zeytinyağı, mısırözü yağı gibi yağlar tüketilmeli. Alkolden uzak durulmalı. Sarımsak bolca tüketilmeli. Turşu, sakatat, tuzlu zeytin, enginar, kuru meyve tüketiminde dikkatli olunmalı. Bunlarla birlikte

uygulanmalı fakat bunu uzman bir kişi uygulamalı.

destekli tedaviler ilaç tedavisine destek olmalıdır. Bu hastalık başlamadan önce kendimizce tedbirler alabiliriz.

Sağlığa

tüketirsek, düzenli spor yaparsak ve mümkün olduğunca hareketli bir günlük hayatımız olursa ve kilo almazsak tansiyonumuzun yükselme ihtimali az olacaktır. Olumsuz bir durum fark ettiğimizde ise uzman biri tarafından

uygulatarak vücudumuzdan zararlı maddeleri atarsak hastalıklar bizden uzak olacaktır.

destekli kürler ve destek üniteleriyle vücudumuzu daha zinde tutabiliriz.

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