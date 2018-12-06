Yumurta Donasyonu Aşamaları: Yumurta Donasyonu Nasıl Yapılır?

Yumurta donasyonu işleminin iki aşaması vardır. İlk aşama, yumurtalık hiper uyarımından oluşur. Bu uygulamada, donör bir seri hormon ilacı alır. Yumurtalıklar bir adet döneminde birçok yumurta üretir

Yumurta donasyonu işleminin iki aşaması vardır. İlk aşama, yumurtalık hiper uyarımından oluşur. Bu uygulamada, donör bir seri hormon ilacı alır. Yumurtalıklar bir adet döneminde birçok yumurta üretir.

İkincisi yumurtanın toplama aşamasıdır. Olgunlaşmış yumurtalar, cerrahi uygulama ile donörden alınır. Bu işleme transvajinal ultrason aspirasyonu denilmektedir.

Yumurtalık Hiper Uyarımını Anlama

Bu aşamada, bir kadın üç tür ilaç alabilir. Üç-ilaç perhizinden önce, bazı bağışçılar adet dönemlerini düzenlemek için doğum kontrol hapları alır.

Gonadotropin Salgılatıcı Hormon Agonist Kullanımı

Üç ilaç, LH ya da hipofiz bezinin luteinize edici hormon salınımlarını baskı altında tutmaya yardımcı olur. Bu hormon yumurtaların olgunlaşmasını tetikler. Bu işlem donörlerde “yapay menopoz” yaratır.

Ardından doktor, başka ilaçlar vererek yumurta olgunlaşma süresini ve yumurtlamayı kontrol eder. Bu ilaçlar deri altı enjeksiyon yoluyla günlük olarak verilir. Bu periyod bütün uyarma dönemini kapsamaktadır.

Bazı klinikler tedavinin başlangıcında tek bir iğne ya da çoklu iğneyi sınırlandırmak için günlük burun spreyi verebilirler.

Folikül Uyarıcı Hormon

Hormon seviyelerini kontrol altına aldıktan sonra verilen bir başka ilaç türü folikül uyarıcı hormondur . Çoklu yumurta foliküllerinin gelişimini teşvik ederek çalışır. Doktorun tek bir toplamada birden fazla yumurta almasına yardımcı olur.

Bu noktada, donörler yükseltilmiş doğurganlığı tecrübe edebilirler. Bu sebeple, pek çok doğurganlık programı, donöre cinsel aktiviteden uzak durmasını söyler. Bu tavsiye istenmeyen bir hamilelik yaşamayı engelleyecektir.

Donörler ilaçlarını alırken, doktorlar yumurtaların olgunlaşmasını ölçer. Doktorlar bir seri kan testi ve pelvik ultrason isteyebilirler. Yan etkileri azaltmak için FSH dozu ayarlanır. Bu ayrıca, üretilen yumurtaları toplama için en uygun hale getirir.

İnsan Koryonik Gonadotropin

Yumurtaların olgun olup olmadığını istenilen bir seri test belirler. Olgunlaştıklarında, yumurtlama insan koryonik gonadotropini aracılığıyla tetiklenir. İğnenin ardından yumurta toplama işlemi 34-36 saatte gerçekleşir.

Yumurta Toplama Nasıl Uygulanır?

Yumurtalar, transvajinal ultrason aspirasyon aracılığıyla donörden alınır. Bilinçli sedasyon altında yapılan cerrahi bir işlemdir. Kılavuz işlevi görecek olan bir tüp ultrason sondasına eklenir. Hekim, gelişmiş oositleri almak için emme iğnesi kullanır.

Uygulama sırasında, bulantıyı engellemek için ağızdan ilaç verilebilir. Yumurtalar alındığında, donörler bir ila iki saat boyunca klinikte kalabilirler. İyileşme için evlerine dönebilirler.

Doktor, enfeksiyonları engellemek için ağız yollu bir antibiyotik yazabilir. Donörler bir hafta sonrasında ultrason yaptırmak ve takip muayenesi olmak zorundadır.

Yan etkileri var mı?

Donörler şunları yaşayabilir:

-iğne yerlerinde kızarıklık,

-karın ağrısı,

-yumurtalık bölgesinde baskı ve gerginlik.

Alınan doğurganlık ilaçları neticesinde bu yan etkiler oluşmaktadır. Ani ateş basması ve vajinal kuruluk gibi geçici menopoz belirtileri de ayrıca meydana gelebilir.

Yumurta Donasyonu tüp bebek merkezleri

Yumurta donasyonunun tıbbi prosedürü eksiksiz tedavi yaklaşımını gerektirmektedir. Başarılı bir hamilelik için en iyi tıbbi ekibe sahip olmak çok önemlidir. Kıbrıs Dünya Tüp Bebek Merkezi bu hizmeti sunmaktadır.