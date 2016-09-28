Son yıllarda devamlı olarak gelişen tıp alanı sayesinde çocuk sahibi olmayı doğal yollardan başaramayanlar için Kıbrıs tüp bebek merkezi kaliteli hizmetler sunmaktadır. Merkezde bulunan gelişmiş teknoloji sayesinde her durumda kaliteli sonuçlar elde edilmesi sağlanmaktadır. Alanında uzman doktorların yapacağı kontroller sayesinde belirlenen soruna göre müdahaleler yapılarak bu sayede kısa sürede sonuç alınmaktadır. Kadın veya erkekte olan sorunlar gebeliğin oluşmasına engel olabileceğinden tedavi edilmeden bebek sahibi olmaları mümkün değildir. Farklı yöntemler kullanılmadan önce ilk olarak ilaç tedavisinin kullanılması vücudun tedaviye karşı hazır hale gelmesi sağlanarak bu şekilde daha verimli sonuçlar alınması sağlanmış olunur.

Gelişen tıp sayesinde farklı isteklere göre başarılı ve etkili sonuçlar elde edilmektedir. Embriyonun oluşmasında kullanılan yumurta ve spermin cinsiyete göre belirlenmesi ile çiftin talepleri doğrultusunda istedikleri cinsiyette bebekleri olmaktadır. Bunun gibi pek çok farklı alanda hizmet almak isteyenler Kıbrıs'ta bulunan merkez üzerinden istedikleri gibi yardım alabilirler. Cinsiyet seçimi yapmak isteyenler bu konuda doktorları ile görüşme yaparak nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda detaylı olarak bilgi alabilirler. Kız ya da erkek bebek hasreti çekenler için oldukça verimli bir uygulama seçeneği olmaktadır. Yıllarca bebeğinin cinsiyetinin istediği gibi olmasını bekleyen ve bu nedenle daha fazla çocuk sahibi olanlar için bu yöntem daha fazla uğraşılmasına gerek kalmadan sonuç alınmasını sağlamaktadır.

İlerleyen yaşlarda iki tarafında bebeğin oluşumu için uygun olmaması halinde kullanılan embriyo donasyonu farklı kişilerden alınacak olan yumurta ve spermlerin kullanılması ile yapılır. Bu durumda çiftin bir karar vermesi gerektiğinden yapılacak işlem hakkında detaylı olarak bilgi verilir. Kabul edilmesi durumunda tanıdık ya da tanımadık kişilerin bağışlamış olduğu spermler ve yumurtalar kullanılarak sağlıklı bir embriyonun oluşması sağlanır. Dış alanda oluşturulan embriyonun anne adayının rahmine konulması ile sorunsuz gebeliğin oluşması beklenir. Gereken bütün kontrollerin aksatılmadan yapılması bu alanda daha başarılı bir sonucun alınmasına yardımcı olacağından verilen zamanlarda mutlaka doktora danışılması gerekir. Sık kullanılan bir yöntem olmasa da etkili bir seçenek olarak tercih edilebilir.