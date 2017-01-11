Yumurta Donasyonu Yöntemi, yumurta bağışı yapan kadına hiçbir zarar vermez. Bildiğiniz gibi sağlıklı yumurtalıklar her ay yeni yumurtalar üretmek üzere mevcut yumurtalarını adet periyodu içerisinde vücuttan atarlar. Yani, sağlıklı bir kadın yumurtalarını bağışlamasa dahi, bu yumurtaları öyle ya da böyle vücudundan atar. Oysa ki bu atılacak yumurtaların bağışlanması durumunda, buna gerçekten çok ihtiyacı olan, anne ve baba adaylarına büyük bir destek olur. Altını kalın bir şekilde çizerek tekrar etmekte fayda var ki yumurta donasyonu yöntemi kapsamında anne adayıyla ilgili neredeyse hiçbir prosedür söz konusu değildir. Yalnızca size belirtilecek taarihte tüp bebek merkezinde bulunmanız ve canlı durumdaki yumurtanızı hekimlerimizin toplaması gereklidir.

