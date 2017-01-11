Yumurta Donasyonu Yöntemi

Modern tıp, her geçen gün yeni bir buluşa imza atarak insan neslinin varlığını ve sağlığını garanti altına almaktadır

Yumurta Donasyonu Yöntemi
Modern tıp, her geçen gün yeni bir buluşa imza atarak insan neslinin varlığını ve sağlığını garanti altına almaktadır. Bunlardan en başta gelenlerden birisi ise Yumurta Donasyonu Yöntemi olmaktadır. Zira gebelik sorunu yaşayan anne adaylarının büyük kısmında yumurtlama sorunları olduğu ve bazılarının hiç yumurtlamadığı bilinmektedir Yumurta donasyonu sayesinde hiç yumurtası olmayan veya yumurtalarının nitelikleri gebe kalmaya elverişli olmayan anne adaylarının dahi gebe kalabilmesi sağlanmaktadır. Üstelik bu yöntemin bağışçı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Son derece verimli bir yöntem olan Yumurta Donasyonu Yöntemi ile gebe kalmak için Mucize Ekip Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi Yumurta Donasyonu sayfasını http://www.kibristupbebek.org/yumurta-donasyonu.html adresinden ziyaret edebilirsiniz. Dünyaca ünlü prosedürlere imza atmış ve atmaya devam eden merkezimiz siz de hizmet vermekten memnuniyet duyacaktır.
 

Yumurta Donasyonu Yöntemi, yumurta bağışı yapan kadına hiçbir zarar vermez. Bildiğiniz gibi sağlıklı yumurtalıklar her ay yeni yumurtalar üretmek üzere mevcut yumurtalarını adet periyodu içerisinde vücuttan atarlar. Yani, sağlıklı bir kadın yumurtalarını bağışlamasa dahi, bu yumurtaları öyle ya da böyle vücudundan atar. Oysa ki bu atılacak yumurtaların bağışlanması durumunda, buna gerçekten çok ihtiyacı olan, anne ve baba adaylarına büyük bir destek olur. Altını kalın bir şekilde çizerek tekrar etmekte fayda var ki yumurta donasyonu yöntemi kapsamında anne adayıyla ilgili neredeyse hiçbir prosedür söz konusu değildir. Yalnızca size belirtilecek taarihte tüp bebek merkezinde bulunmanız ve canlı durumdaki yumurtanızı hekimlerimizin toplaması gereklidir.
 

Yumurta Donasyonu Yöntemi kapsamında bir yanlış anlaşılma bunun bir organ bağışı gibi görülüyor olmasıdır. Durum kesin olarak bu değildir. Söylediğimiz gibi yumurta donasyonu yönteminde bağışlanan yumurtalıklar değil, yumurtalardır. Organlar üzerinde hiçbir işlem yapılmaz, en geç bir sonraki adet periyodunda bağışçının yumurtaları tekrar olması gereken yerde olacaktır. Burada yapılmaya çalışılan, adet periyodunda bu yumurtaları üretemeyen veya yumurtalarının nitelikleri yeterli olmayan anne adaylarına yumurta sağlamaktır. Zira onların yumurtaları sizin ki gibi yenilenmemektedir. Bu kesinlikle bir organ nakli değildir ve yumurta bağıişı yapana hiçbir zarar vermeyecektir. Bağış kabul eden anne adayı olumsuzlukla karşılaşmayacak, bilinen tüp bebek yöntemleri ile bağışlanan yumurtalar döllenip, ana rahmine yerleştirilecektir.. Siz de Yumurta Donasyonu Yöntemi ile gebe kalmak için bu sayfayı ziyaret edebilir veya +90 533 874 0074 numaraları telefondan bilgi alabilirsiniz.
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