Yumurta kabuklarını çöpe atmayın çünkü...

Sofraların vazgeçilmez lezzeti olan yumurtanın başka alanlarda da kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

Yumurta kabuğunun yaklaşık olarak 1 tatlı kaşığı 800-1000 mg kalsiyum içermektedir.Biraz su ile karıştırıp tüketilmesi gerekir. 1 tatlı kaşığını üç bölgeye bölüp, biraz su ekleyerek, yemeklerle beraber tüketmelisiniz. Gün içerisinde 1 tatlı kaşığından fazla tüketmemelisiniz. İşte kullanım alanları...

Yumurta kabuğu üzerinde yaklaşık olarak yüzde 94 oranında kalsiyum içeriği yer almaktadır. Bu durum kemik erimesini önlemektedir. Erime problemi bulunan kemiklerin yoğunluğunu yükselterek kemik erimesi tedavisine yardımcı olmaktadır.

Bir tane yumurta kabuğu kaynatılarak kurutulup blenderda toz haline getirilir. Yumurtanın beyazı ile çırpılır ve yüz maskesi şeklinde kolayca kullanılabilir. Bu karışım yüze sürüp kuruyunca yıkanması gerekir.Cildinizin tazelendiğini siz de fark edeceksiniz.Yumurta kabuğu cilt üzerinde yer alan lekeleri yok etme konusunda çok etkilidir.

Uzmanlar aracılığı ile tarifi verilen yumurta kabuğu ile ciltteki lekeleri yok etme maskesini kullanarak sizde sağlıklı bir cilde erişebilirsiniz. İhtiyacınız olacak malzemeler ise yaklaşık olarak bir tatlı kaşığı blender içerisinden geçirilmiş yumurta kabuğu ile beraber yoğurt, yumurta akı ve limon suyu bir kasede karıştırılması gerekir. Daha sonra bu maske cilt üzerine sürülür, 10 dk sonra su ile durulanması gerekir.

Yumurta kabuğu ile saç saç uzatma maskesi yapabilirsiniz. 5 ve ya da 10 adet yumurta kabuğu 1 adet yumurta, Hindistan cevizi yağı kullanarak saçlarınıza maske yapabilirsiniz. Bu maske saçlarınızın sağlıklı bir şekilde kısa sürede uzamasına yardımcı olmaktadır.

Yumurta kabukları genel olarak tencere, çaydanlık ya da termoslarınızı temizleme konusunda harika doğal bir temizleyici olarak yer almaktadır. Yumurta kabuklarını yaklaşık olarak 5 dk kaynatıp steril haline tamamen getirdikten sonra biraz sabunlu su kullanılarak karıştırıp bildirdiğimiz gereçlerin temizliği için kullanabilirsiniz.

Yumurta kabuklarını su içerisinde 5 dk kaynatıp kuruladıktan, sonra elma sirkesi içerisinde eriterek bu karışımı cilt üzerinde sürünce, kaşıntılar ve kızarıklıklar tamamen kaybolmaktadır.