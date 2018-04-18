Yüzdeki ani, kısa süreli ağrılara dikkat!

Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek’e konulan teşhisle gündeme gelen Trigeminal Nevralji, yüz bölgesinin duyusunu sağlayan sinirin dallarının tutulmasıyla ortaya çıkıyor. Hastanın yüzünde çok kısa süreli, keskin ve ıstırap verici dayanılmaz ağrılar oluşuyor. Halk arasında “Delirten hastalık” ya da “intihar hastalığı” olarak da bilinen hastalık, ilaç tedavisinden mikrocerrahi olarak sinirin serbestleştirilmesine kadar çok farklı yöntemlerle tedavi edilebiliyor

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, “trigeminal nevralji” hastalığının hastanın yüzünde tek taraflı aniden oluşan, çok kısa süreli, keskin ve ıstırap verici dayanılmaz ağrılarla ortaya çıktığını söyledi.

Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, Trigeminal Nevralji’nin kafa sinir çiftlerinden biri olan “Trigeminal Sinir” (V. Kranyal Sinir)’in beyin sapından çıktıktan hemen sonra -DREZ segmentinde-, genellikle bir atardamar tarafından basıya uğraması sonucu geliştiğini söyledi. Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Trigeminal Nevralji, hastanın yüzünde tek taraflı aniden ortaya çıkan, çok kısa süreli, keskin, ıstırap verici dayanılmaz ağrıların olmasıdır” diye konuştu.

Trigeminal Sinirin dalları tutuluyor

Trigeminal Nevraljinin belirtileri ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, şunları söyledi:

“Trigeminal Nevralji, birkaç saniye süren, sanki elektrik çarpması gibi keskin, ıstırap verici dayanılmaz ağrılar ile karakterizedir; ağrılar düzensiz aralarla kendiliğinden olabildiği gibi yemek yemek, su içmek, soğuk rüzgara maruz kalmak, traş olmak, konuşmak gibi çeşitli nedenlerle de tetiklenebilir. Trigeminal sinir, yüzün duyusunu üç dalı (1. dal: göz ve çevresi dalı, 2. dal: üst çene/maksiller dalı, 3. dal: alt yanak-çene/mandibüler dalı) aracılığı ile sağlar. Trigeminal Nevraljide bu dallardan biri ya da birkaçı tutulur ya da başlangıçta yalnızca bir dalı tutulmuşken hastalık zaman içinde ilerleyerek diğer dallar da tutulur.”



Sinirin basıya uğramasından kaynaklanıyor

Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Trigeminal Nevraljinin yaygın olarak kabul edilen nedeni, trigeminal sinirin beyin sapından çıktıktan hemen sonra -DREZ segmentinde- basıya uğramasıdır. Bu bası, sinirin etrafındaki yapışıklık – sıkışıklık ve sıklıkla bir atardamarın (en çok görüleni üst beyincik atardamarıdır) her kalp atışı ile sinir üzerine vurmasından kaynaklanır; ayrıca, tümör basısı sonucu ya da beynin dejeneratif hastalıklarında, örneğin Multipl Skleroz/MS’te de gelişebilir” diye konuştu.

Trigeminal Nevralji tedavi edilebiliyor

Trigeminal Nevraljide, ilaç tedavisinden mikrocerrahi olarak sinirin serbestleştirilmesine kadar çok farklı tedavi olanakları olduğunu beliren Prof. Dr. Bozbuğa, “Trigeminal nevraljide spesifik olarak etkili olan çeşitli ilaçlar vardır; bu ilaçlar, hastalığın belirtisi olan ağrıyı azaltmak ya da ortadan kaldırmakla birlikte hastalığa yol açan yapısal sorunu düzeltmemekte ve zaman içinde etkinlikleri de azalmaktadır” diye konuştu.



MVD ameliyatı ile tam tedavi sağlanıyor

Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, Trigeminal Nevraljide Mikrovasküler Dekompresyon/MVD ameliyatının, yüksek oranda ve çoğunlukla kalıcı ve tam bir tedavi sağladığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Trigeminal sinirde çeşitli lezyonlar/hasar (sinirin belli noktalarında ve belirli bölümlerinde iletiyi engelleyen pek çok girişim) yapılarak ağrı ortadan kaldırılabilir; bu lezyonlar ise ilaç enjeksiyonu ya da özel geliştirilmiş balon uygulaması, radyofrekans ya da radyasyon verilmesi gibi farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Hastalığın nedeni olan yapışıklık/sıkışıklık ve bası durumunu düzeltmeye yönelik doğrudan tedavi ise mikrocerrahi yöntemle yapılan siniri rahatlatma ameliyatıdır. Trigeminal Nevraljide Mikrovasküler Dekompresyon/MVD ameliyatı”, yüksek oranda ve çoğunlukla kalıcı ve tam bir tedavi sağlamaktadır, ek bir tedaviye gereksinim bırakmamaktadır.”