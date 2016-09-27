Dünya nüfusunun büyük bir kısmını oluşturan 45 yaş ve üstü insanlarda birçok problem o yaşlarda meydana çıkmaktadır. Tüm bu problemler arasında belki de tüm insanları en çok etkileyeni yüzdeki kırışıklıklardır. Yüzde meydana gelen kırışıklıklar tüm çekiciliği yok etmekte ve yaşınızı açığa vurmaktadır. Yaşlı görünmek her insanın isteyeceği en son şeydir.

Gençler için burun estetiği kepçe kulak estetiği meme dikleştirme estetiği gibi birçok seçenek varken orta yaş ve yaşlı insanlar için de Yüz Gençleştirme imkânı bulunmaktadır.

Yüzdeki kırışıklıklar Liposuction yöntemi sayesinde çok kısa sürede pürüzsüz bir cilde yerini bırakmaktadır. Yüzünüzün tıpkı yirmili yaşlardaki gibi görünmesini istiyorsanız bu operasyon tam size göre. Böylece çocuklarınız hatta torunlarınız ile aynı yüz hatlarına sahip olabilirsiniz.

Estetik operasyonlardan her insan korkar. Çünkü bıçak altına yatılmaktadır ve her operasyonun tehlikeleri bulunmaktadır. Yeni geliştirilen bir yöntem olan Lazer Lipoliz yöntemi ile bıçak darbesi değmeden yüzünüzde yer alan tüm kırışıklıkları ve lekeleri yok edebilirsiniz. Çok uygun fiyatlar ile bunu yapabilirsiniz.