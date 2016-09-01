Tüm bayanların ortak problemi olan zayıflama, dogru ve planlı bir diyet listesi uygulanarak olumlu sonuca ulaşabilir. Günlük hayatta aşırı gereksiz ve yag oranı yüksek gıdaların tüketimi, bunun yanında hareketsiz yaşam ile birlikte yaşanan kilo artışı ile birlikte çeşitli saglık sorunlarınında önünü açmakta. Zayıflamak için uygulanacak olan diyet listesi ile kısa zamanda saglıklı kilo vermek için egzersiz ve fiziksel antremanlarada önem verilmesi gerek. Gün içinde ögün aralarını azaltarak, kalorisi düşük ve lifli gıdaların tüketimine önem verilmelidir. Bunun yanında sabah kahvaltısında protein alımı normal fakat tam yaglı peynir yada aşırı yaglı besinlerin tüketiminden uzak durulmalıdır. Ögle aralarında lifli gıdalar yani bol sebze, yeşillik ve az yaglı bir salata zayıflamanızı kolaylaştıracaktır. Akşam yemekleri için et ve benzeri ürünlerden uzak durulması vücuda bol karbonhidrat alımını düşürecegi için kilo artışı saglamaz. Gece yatmadan önce yemek yenilmemesi tüm diyetisyenlerin ortak önerilerinden biridir. Saglıklı uygulanan diyet listeleri ile programa uyarak 30 günlük bir süre içerisinde zayıflamak normal sonuç olacaktır. Diyet lislerinin en önemli ve altın kurallı ise diyet süresi boyunca kesinlikle tatlı yenilmemesi ve uzak durulması gerekmektedir.



Zayıflamak için diyet listeleri uygulanırken ek takviye olarak zayıflama çayları oldukça ön plana çıkmaktadır. Özelllikle hızlı yag yakımını kolaylaştıran ve vücutta tokluk hissi yaratan oldukça faydalalı zayıflama çayları tüketilerek süreç hızlandırılmalıdır. Zayıflama çayları dogal ve bitkisel ürünler olması ile birlikte hem saglıklı yaşam için tüketilmeli hemde zayıflama süreci için kullanılmaldır.Zayıflama çaylarının hazırlanısı oldukça kolay ve pratik olması nedeni ile kilo vermek isteyen bayanlar tarafından sıkça kullanılmaktadır. 9 lu zayıflama çayı, greyfurtlu zayıflama çayı, göbek eriten zayıflama çayı, ve en önemlisi yeşil çay en çok bilinen ve tüketilenler arasında ilk sırada yer alır. Sabah kahvaltı ve gün içerisinde olmak üzerinde ögün aralarında kullanılması son derece uygun olmaktadır. Başta tüm dünya,da ve ülkemizde sıkça kullanılarak tavsiye edilen zayıflama çaylarının düzenli kullanılarak tüketilmesi, diyet süreci boyunca saglıklı kilo vermenizi kolaylaştıracagı gibi saglık açısındanda son derece fayda saglıyacaktır



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