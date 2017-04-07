Zayıflamak isterken depresyona girmeyin!

Tüp mide uygulamaları yapılırken hastanın şişmanlığının ruhsal sebeplerinin çok iyi anlaşılması gerektiğini belirten Op. Dr. İsmail Özsan gizli depresyon sebebiyle yemek yiyen ve şişmanlayan kişilerin operasyon sonrası mutsuz olduğunu ve intihara kadar sürüklenebildiğini söyledi.