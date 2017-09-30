Zeytinyağını plastik şişelerde saklamayın!

Ölümsüz ağacın meyvesi zeytinin “yağa” dönüşme yolculuğunda, 2017 – 2018 sezonu açıldı. Bu yıl rekor rekolte beklenirken mutfakların vazgeçilmezi zeytinyağının pet ambalajlı ve şeffaf cam şişelerde saklanması nedeniyle yağa toksit maddelerin eklendiği, zeytinyağının “sağlıksız” hale geldiği belirtiliyor

Pet şişelerin tekrar tekrar kullanıldığında insan sağlığına zararlı toksit bileşen BPA denilen bir maddenin salınımını gerçekleştirdiğini, bunun vücuda fazla alımıyla prostat, beyin gelişimi, karaciğerde enzim bozuklukları ve diyabet, kalp hastalıklarına dek farklı etkileri olabileceği kaydediliyor.



İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mine Güngörmüşler, zeytinyağının plastik ve şeffaf cam şişelerde, güneş altında saklanmaması gerektiğine dikkat çekerek, “Bu koşullar zeytinyağı için uygun değildir. Genellikle yol kenarında plastik şişelerde ve güneşin altında zeytinyağının satıldığını sıkça görürüz. Yağın hangi senenin mahsulü olduğu, asidite, saklama koşulları ve saf olup olmadığı gibi bilgilere de ulaşılamadığından tüketimleri güvenli değildir. Markasız olan bu yağların büyük oranda tağşiş olduğu da ayrıca bilinmektedir. Sadece yol kenarından değil ambalajsız olduğu takdirde pazar, çarşı, bakkal gibi yerlerden de temin edilmemelidir” dedi.

‘Renkli cam şişede saklanmalı’



‘Pamuk yağı karıştırılıyor’