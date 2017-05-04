1. Lig zora girdi

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup Play Off çeyrek final ilk maçında Menemenspor, kendi sahasında konuk ettiği Gümüşhanespor'a 2-1 mağlup oldu.

Erkan Kart - Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki Play Off çeyrek final ilk maçında Menemen Belediyespor, son dakikalardaki net fırsatları değerlendiremeyince evinde Gümüşhanespor'a 2-1 mağlup oldu. İki takım arasındaki rövanş müsabakası 8 Mayıs Pazartesi günü Gümüşhane'de oynanacak. Menemen, yarı finale kalmak için rakibini deplasmanda en az 2 farkla veya 2'den fazla gol atacağı tek farklı skorlarla mağlup etmeye çalışacak.



Maç dakikaları:

11. Dakikada gelişen Menemen Belediyespor atağında Yasin'in ortasıyla ceza sahası içinde buluşan Mert Hakan, Mustafa'yı gördü. Mustafa da topu ceza alanına bindirme yapan Ertuğrul'a kesti. Bu futbolcunun şutu üstten auta çıktı.

23. Dakikada Menemen bir kez daha gole yaklaştı. Mert Hakan'ın sağ kanattan pasına Haluk ceza alanında gelişine sert vurdu, top kaleci Hasan Hüseyin'de kaldı.

40. Dakikada Gümüşhanespor atağında Zahit, orta sahadan sürüklediği topa ceza keşesinden sert vurdu, top yan direkten geri döndü.

45. Dakikada Gümüşhanespor öne geçti. Rıdvan sağ kanattan ceza sahası içine ortaladı, arka direkte Zahit bomboş pozisyonda dokunup topu ağlara yolladı: 0-1. İlk yarı bu skorla noktalandı.

46. Dakikada konuk ekip yine Zahit'le farkı ikiye çıkardı. Ali Özgün'ün sağ kanattan yaptığı ortaya kale önünde dokunan Zahit takımının ve kendinin ikinci golünü attı: 0-2.

69. Dakikada Gümüşhane'de Zahit'in uzun pasıyla ceza sahasına giren Mehmet Önkuzu'nun kaleci Bayram'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşu az farkla auta çıktı.

84. Dakikada Ertuğrul soldan kesti, Mert Hakan'ın gelişine şutu az farkla üstten auta çıktı.

88. Dakikada Gökhan Ünal Kaleciyle karşı karşıya kaldı yerden vuruşunda Hasan Hüseyin gole izin vermedi.

89. Dakikada sol kanattan Abdullah'ın ortasında Gökhan Ünal ceza sahasında ayak içiyle dokundu top az farkla auta çıktı.

90. Dakikada Menemen Belediyespor farkı bire indirdi. Bu dakikada Rıdvan ceza sahası içinde Gökhan Ünal'ı düşürünce Hakem Mustafa İlker Coşkun penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Mert Hakan gole çevirdi: 1-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk maçta konuk takım avantajlı skor ile evine döndü.





STAT: İlçe

HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xx), Cemal Bingül (xx), Ata Yıldırım (xx)



MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (x)- Veli (xx), Efe (x), Mustafa (x), Mert Hakan (xxx), İbrahim (x) (Dk.62 Murat Erdemir x), Yasin (xx), Haluk (x) (Dk.62 Gökhan Ünal xx), Erman (x) (Dk.46 Abdullah xx), Ertuğrul (xx), Hikmet (x)



GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin (xx)- Rıdvan (xx), Salih Zafer (xxx), Taner (xxx), Ali Sakal (xxx) (Dk.89 Rahmi), Cumhur (xx), Taşkın (xx) (Dk.67 Serhat xx), Mehmet Önkuzu (xxx), Mehmet Cansın (xx), Zahit (xxxx) (Dk.81 Alperen), Ali Özgün (xx)



GOLLER: Dk. 90+1 (penaltı) Mert Hakan (Menemen Belediyespor), Dk.45, Dk.46 Zahit (Gümüşhanespor)

SARI KARTLAR: Yasin, İbrahim, Yasin, Ertuğrul (Menemen Belediyespor), Salih Zafer, Ali Sakal, Taşkın, Mehmet Önkuzu, Rıdvan (Gümüşhanespor)