10 sayılık farka rağmen umutlu

FIBA Şampiyonlar Ligi play off ilk maçında Alman temsilcisi Fraport Skyliners'a Frankfurt'ta 90-80 mağlup olan Pınar Karşıyaka, rövanşta rakibini farklı yenerek son 16 takım arasına adını yazdırmaya kararlı.

Yeşil kırmızılı ekibin tur atlaması için 21 Şubat Salı günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabakada rakibini en az 11 sayı farkla yenmesi gerekiyor. Geçen sezon FIBA Europe Cup'ı müzesine götüren Skyliners'ın kendilerinden iyi bir takım olmadığını söyleyen Basketbol Şube Sorumlusu Serdar Işıldar, 'Günümüzde olduğumuz zaman, bu takımı 20, 30 sayı farkla yenebiliriz' şeklinde iddialı bir açıklamada bulundu.

Devreyi önde tamamladıktan sonra özellikle üçüncü periyotta kötü oynadıklarını vurgulayan Işıldar, 'Dördüncü periyotta farkı eritebilecek fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Rakipte 35 sayı atan Morrison, kariyer rekorunu kırdı. Ne yazık ki bazen basketbolcularımız oyun istikrarını sağlayamıyor. Brown iyiydi ama Summers, tutuk günündeydi. Sakat olan Ponitka'dan da yararlanamadık. İddialı konuşmayı sevmem ama evimizde, taraftarımızın desteğiyle Skyliners'ı yenip Avrupa'da yolumuza devam edeceğiz' dedi.

Karşıyaka, 11 Şubat'ta deplasmanda Medical Park Trabzonspor'la karşılaşıp 15-19 Şubat tarihleri arasında Ankara'da Türkiye Kupası finallerine çıkacak.

İkinci periyotta oyunu kontrol etmelerine rağmen arkasını getiremediklerini söyleyen Antrenör Nenad Markovic ise, 'Özellikle boyalı alandan ve rakibimize verdiğimiz ikinci şanslardan çok sayı yedik. Bu kadar kolay sayı şansı verdiğinizde kazanmanız çok zor. Savunmadan memnun değilim. İzmir'deki rövanşa iyi konsantre olup turu geçmek istiyoruz' diye konuştu.

Sezonun en kritik döneminde olduklarını belirten Markovic, 'Şimdiye kadar evimizdeki Gaziantep, Kataja ve Le Mans; dışarda Skyliners mağlubiyetleri hariç lig ve Avrupa'da iyi bir performans sergiledik. Üst üste çıkacağımız önemli maçlarda kupada en az yarı final, Avrupa'da son 16'yi hedefliyoruz' dedi.



Takım alkışlarla uğurlandı



Karşıyakalı taraftarlar, Skyliners deplasmanında Frankfurt Fraport Arena'yı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'na çevirdi. İzmir'den ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli kentlerinden maça akın eden 300 Karşıyakalı, yaptıkları tribün şovuyla Alman basketbolseverleri şaşırttı. Zorlu maçta yalnız Karşıyakalılar değil, ay yıldızlı bayrağımızı kaparak salona koşan Beşiktaş ve Fenerbahçe formalı taraftarlar da Karşıyaka'ya destek oldu. İzmir Marşı'nı hep bir ağızdan söyleyen taraftarlar, salonu, 'Kafkafkaf sinsinsin kafsinkafsinkaf', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' ve 'Türkiye' tezahüratlarıyla inletti. Yeşil kırmızılılar, maç sonu 10 sayı farkla mağlup olan takımlarını alkışlarla uğurladı.

