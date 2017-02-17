2,5 milyon euroya gitti değeri 25 milyona çıktı

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, sezon başında 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Bundesliga ekibi Freiburg'a sattıkları Çağlar Söyüncü'nün değerinin 25 milyon euroya yükseldiğini söyledi

Alman ekibinde gösterdiği performansla dünya devlerinin dikkatini çeken genç stoperin başka bir kulübe transferinden yüzde 25 pay alacaklarını hatırlatan Başkan Özkan, 'Başta Roma, Zenit ve Manchester City olmak üzere pekçok kulüp Çağlar'ı istiyor. İlk etapta 9 milyon euro olan bonservis ücreti, şimdi 25 milyon eurolara yükseldi. Çağlar'ın transferinden önemli bir gelir elde edeceğiz' dedi.



İngiltere'yi istiyor



A Milli Takım'da da forma giyen 21 yaşındaki savunmacının ismi son dönemde Manchester United ile de anılmıştı. Çağlar, İngiliz basınında yer alan açıklamalarında, 'Jose Mourinho'ya hayranım. Sadece futboluna değil, felsefesine de. Gelecekte onunla çalışmayı çok isterim' ifadelerini kullandı. Başarılı futbolcunun menajeri Mustafa Doğru ara transfer döneminde İtalya'dan Roma, Rusya'dan Zenit, Fransa'dan Lille ve Rennes'in Çağlar'la ciddi şekilde ilgilendiği ancak Freiburg'un bu teklifleri reddettiğini açıklarken, genç stoperin hedefinin Premier Lig olduğunu dile getirdi.