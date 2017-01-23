3 galibiyet Karşıyaka'ya moral verdi

Yeşil kırmızılı futbolcular, Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son dönemin formda takımı Tuzlaspor'u deplasmanda 3-2 yendi. Bu skorla 33 puanla play off hattındaki yerini koruyan Karşıyaka, Soner Tolungüç'ün istifasıyla göreve gelen yeni teknik direktörTurgut Uçar yönetiminde ilk galibetini aldı. Lider Gümüşhanespor'la farkı 7 puana indiren Karşıyaka, hafta sonunda ikinci sıradaki Ankaragücü'nü konuk edecek.
Basketbolda bu sezon yeni bir yapılanmayla yola çıkan Pınar Karşıyaka, cumartesi günü Spor Toto Basketbol Ligi'nde Tofaş'ı Bursa'da 86-80 mağlup ederek deplasmandaki 4 maçlık yenilgi serisine son verdi. Yeşil kırmızılı ekip, bu skorla ligde devreyi 15 maçta 9 galibiyet, 6 mağlubiyetle altıncı sırada tamamlayıp, daha önce garantilediği Türkiye Kupası 8'li finallerinin biletini cebine koydu.
Tamamı altyapı patentli oyuncularkadn kurulu kadrosuyla Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda fırtına gibi esen Karşıyaka, pazar günü deplasmanda Yeşilyurt engelini 3-2'lik skorla geçerek üst üste 10'uncu galibiyetini aldı. İkinci sıraya tırmanan Karşıyaka, çarşamba günü ağırlayacağı lider Beylikdüzü'nü de yenerse zirvede galibiyetleri eşitleyecek.
Karşıyaka'da futbol, basketbol ve voleybol takımlarının galibiyetleri, camiaya büyük moral verdi
Yeşil kırmızılı futbolcular, Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son dönemin formda takımı Tuzlaspor'u deplasmanda 3-2 yendi. Bu skorla 33 puanla play off hattındaki yerini koruyan Karşıyaka, Soner Tolungüç'ün istifasıyla göreve gelen yeni teknik direktörTurgut Uçar yönetiminde ilk galibetini aldı. Lider Gümüşhanespor'la farkı 7 puana indiren Karşıyaka, hafta sonunda ikinci sıradaki Ankaragücü'nü konuk edecek.