666. Elmalı Yağlı Güreşleri'nde final heyecanı

Ata sporu güreşin 'ilk er meydanı' olarak kayıtlara geçen Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 666'ncısı düzenlenen Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban, Orhan Okulu, Ali Gürbüz ve Nedim Gürel, yarı finale yükseldi. Er meydanında kısa süreli yağmurun ardından etkili olan dolu yağışına rağmen güreşler kıyasıya devam etti

666. Elmalı Yağlı Güreşleri'nde final heyecanı
09 Eylül 2018 Pazar 15:11

Ata sporu güreşin ilk er meydanı olarak bilinen Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, aralarında Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu, ikizler İsmail ve Turan Balaban, Osman Aynur, Ali Gürbüz'ün de bulunduğu 72'si başpehlivan olmak üzere bin 600'ün üzerinde güreşçi mücadele ediyor. Güreşlerin son gününde çeyrek finalde İsmail Balaban ile Hamza Köseoğlu eşleşti. Kıyasıya geçen mücadelede, koluna aldığı darbe sonucu hafif sakatlık yaşayan Köseoğlu'nun, doktor muayenesiyle güreşe devam edemeyeceği belirlendi. Müsabakalar sonrası başpehlivanlar İsmail Balaban, Orhan Okulu, Ali Gürbüz ve Nedim Gürel yarı finale yükseldi.

Er meydanında güreşler devam ederken kısa süreli yağmur ardından da dolu yağdı. Saha kenarlarında kispet giyerek güreşmeye çalışan miniklerin mücadelesi de renkli görüntüler oluşturdu. Güreşleri, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, çeşitli partilerin milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş izledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #güreş #yağlı güreş #final #ata sporu
Önceki Haber
Boşnak böreği turistlerin ilgisini çekiyor
Sonraki Haber
Kemal Kılıçdaroğlu: ‘Sistem mistem hepsi hikaye tek adam rejimindeyiz’
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.