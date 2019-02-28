A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı.

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu
28 Şubat 2019 Perşembe 13:45

Tecrübeli teknik adam ile yapılan 4 yıllık anlaşma, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır. Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

Etiketler; #Türkiye Futbol Federasyonu #tff #A Milli Futbol Takımı #teknik direktör #şenol güneş
Önceki Haber
Caz Festivali başlıyor
Sonraki Haber
Özgür Özel, Bahçeli'yi 'Goebbels'e benzetti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.