Abdülhamit, 1 yıl daha Karşıyaka'da

Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Karşıyaka'da sağ bek Abdülhamit Yıldız, sözleşmesini 1 yıl uzattı. Geçen sezon 20 lig, 1 de kupa maçında forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, savunmada görev almasına rağmen 3 kez rakip fileleri sarstı

Stoper ve ön libero olarak da görev alabilen Abdülhamit, Karşıyaka'da mutlu olduğunu belirterek, "Yeni sezonda yeni hedeflerle yola çıkmak için kulübümde kalmayı tercih ettim. Her iki taraf için de hayırlı olsun" diye konuştu.



Yeşil kırmızılılarda yönetim sözleşmeleri süren Mustafa Aşan, Metin ve Arif'in alacaklarını ödeyerek 3 futbolcunun serbest kalmasını önledi.