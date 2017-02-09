Abdülkadir performansıyla beğeni topluyor

Altay'da ara transfer döneminde Sakaryaspor'dan alınan golcü Abdülkadir Akyıldız, sergilediği performansla kendisine güvenenleri mahcup etmedi.

Altay'da ara transfer döneminde Sakaryaspor'dan alınan golcü Abdülkadir Akyıldız, sergilediği performansla kendisine güvenenleri mahcup etmedi. İkinci yarının ilk haftasında siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk randevuda Anagold 24 Erzincan ağlarını havalandırarak takımına 3 puan getiren genç santrfor, son olarak Ankara Demirspor filelerini sarstı. Hırslı futboluyla taraftarların beğenisini toplayan Abdülkadir, Erzincanspor'a karşı 85 dakika, Gölcükspor, Tekirdağspor ve Ankara Demir önünde ise 90'ar dakika görev aldı. Oynadığ 4 maçta fileleri 2 kez sarsan 23 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda Sakaryaspor'da 5 gol kaydetmişti. Altay'ın bonservis ücreti ödeyerek kadrosuna dahil ettiği Abdülkadir, sakat Hüsamettin'in yokluğunda ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Genç futbolcu 3. Lig'de 33, 2. Lig'de 13 gol kaydetti.