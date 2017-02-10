Adım adım Tokyo'ya hazırlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genç atleti Medine Alper, başarı merdivenlerini çifter çifter çıkıyor. Kariyerine 2 Türkiye rekoru ile 1 Avrupa şampiyonluğu sığdıran 17 yaşındaki genç sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın ilk adımı olan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi’ne (TOHM) katılmaya hak kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atletlerinden Medine Alper, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın geçiş aşaması olan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi’ne (TOHM) seçildi.



2000 doğumlu sporcu, atletizme henüz 10 yaşındayken başladı. Geçen sene atlamalar kategorisinde yarışan Medine Alper, 5.87 ile “Uzun Atlama Yıldızlar Türkiye Şampiyonu” unvanını elde etti. Kulüpler Türkiye Şampiyonası’nda bir kez daha birincilik kürsüsüne çıkan genç atlet, Ukrayna’daki Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nda da birinciliği kimseye kaptırmayarak 5.64 metrelik derecesi ile altın madalyaya ulaştı. Son olarak Türkiye Gençler Salon Atletizm Şampiyonası’nda üç adım atlama kategorisinde yarışan Medine Alper, 11.90 metre ile bronz madalya kazandı. Kısa sürede başarılı bir grafik yakalayan İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu, bu derecelerin hemen ardından, 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunun ilk aşaması sayılan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi’ne (TOHM) seçildi.





Emek, sabır ve başarı

Bu yıl Fransa’da düzenlenecek Dünya Liseler Atletizm Şampiyonası ve Avrupa Gençler Şampiyonası’nın kendisi için çok önemli iki sınav olduğunu ifade eden genç atlet Medine Alper, “10 yaşında Antrenör Zeynep Karabağlı tarafından keşfedildim. Atletizm, büyük bir emek, dikkat ve sabır gerektiren bir spor branşı. 7 yılda çıktığın noktadan belki bir haftada inebilirsin. Bu nedenle sürekli konsantrasyon ve disiplin gerekiyor. Zeynep Karabağlı ile başladığımız programı, Jülide Öğünç ile devam ettiriyorum ve yılmadan çalışıyorum. Bu sene katılacağım iki şampiyona kariyerim açısından büyük önem taşıyor. TOHM’a seçilerek atığım adımları, bu şampiyonalarda başarılı olarak devam ettireceğim ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılacağım” dedi.