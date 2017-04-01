Akhisar Belediyespor, Başakşehir'den 3 puan kaptı

Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor, üst üste 3 mağlubiyetin ardından yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde çıktığı ilk maçta zirve yarışındaki Medipol Başakşehir'i uzatmanın son anlarında bulduğu golle mağlup etti: 2-1

Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi 59'uncu dakikada Vaz Te ile öne geçti. Medipol Başakşehir, 78'inci dakikada Yalçın'la skoru eşitledi. Devre arasında Medipol Başakşehir'den Akhisar'a kiralık verilen Cikalleshi, 83'üncü dakikada oyuna girip 90+4'üncü dakikada attığı golle takımına 3 puanı kazandırdı. Bu skorla Akhisar Belediyespor, 30 puana ulaşıp alt sıralarda rahat bir nefes aldı. Medipol Başakşehir ise, galibiyet hasretini 2 haftaya çıkarıp 53 puanda kaldı.



7'nci dakikada konuk Medipol Başakşehir golye yaklaştı. Cengiz soldan ortaladı, Visca göğsü ile topu Adebayor'a indirdi. Togolu futbolcunun plasesini kaleci Lukac son anda topu köşeden çıkardı.



19'uncu dakikada bu kez Akhisar Belediyespor tehlikeli geldi. Özer sağ kanattan ceza sahasına ortaladı, Mahmut'tan seken topu önünde bulan Vaz Te'nin sert vuruşunu son anda Volkan kornere çeldi.



24'üncü dakikada Cengiz arka direğe ortasında Adebayor'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



29'uncu dakikada Vaz Te'nin sağ kanattan ortaladığı topa Olcan kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst direği sıyırarak oyun alanını terk etti.



40'ıncı dakikada Caicara'nın düşürülymesiyle Medipol Başakşehir tehlikeli bölgeden frkik kazandı. İrfan Can'ın kullandığı serbest atışta kaleci Lukac gole izin vermedi.



45+1'inci dakikada Medipol Başakşehir atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Visca'nın vuruşunu kaleci Lukac topu yumruklayarak uzaklaştırdı.



59'uncu dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Özer sol kanattan hareketlenip sıfıra kadar indi. Özer'in ceza sahasının dışına ortaladığı topu, Lopes, ara pasla Vaz Te'yle buluşturdu. Vaz Te, karşı karşıya pozisyonda Volkan'ı avladı: 1-0.



72'nci dakikada Akhisar gole yaklaştı. Sağ çaprazdan kendi taşıdığı topla ceza sahasına giren Olcan'ın şutunu Volkan topu kontrol ederek gole izin vermedi.



77'nci dakikada Medipol Başakşehirli Adebayor'un karşı karşıya pozisyondaki şutunu kaleci Lukac topu yumruklayarak uzaklaştırdı.



78'inci dakikada skora eşitlik geldi. Cengiz'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunu defanstan ileri çıkan Yalçın, ceza alanında iyi yükselip kafayla ağlara yolladı: 1-1.



90+4'üncü dakikada Lopes, ceza yayında kaptığı topu Cikallleshi'nin önüne indirdi. Cikallleshi, topu önünde bulur bulmaz sert bir şutla topu köşeden ağlarla buluşturup skoru belirledi: 2-1.





STAT: 19 Mayıs



HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Bahattin Duran (xx), Süleyman Özay (xx)



AKHİSAR BELEDİYESPOR: Lukac (xxx)- Lopes (xxxx), Caner (xx), Mustafa (xx), Ömer (xx), Kadir (xx), Custodio (x) (Dk.32 Aykut xx), Olcan (xxx), Soner (xx), Özer (xxx) (Dk.83 Cikallleshi xx), Vaz Te (xxx) (Dk.76 Muğdat xx)



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan (x)- Caicara (xx), Yalçın (xxxx), Epureanu (x), Ferhat (x) (Dk.67 Mehmet Batdal xx), İrfancan (xx) (Dk.85 Holmen), Mahmut (xx), Mossoro (xx) (Dk.78 Mustafa Pektemek x), Cengiz (xxx), Visca (xx), Adebayor (x)



GOLLER: Dk.59 Vaz Te, Dk.90+4 Cikallleshi (Akhisar Belediyespor), Dk.78 Yalçın (Medipol Başakşehir)



SARI KARTLAR: Özer, Mustafa (Akhisar Belediyespor), Visca, Holmen (Medipol Başakşehir)