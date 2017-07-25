Akhisar Belediyespor'da Hurmacı zam alamayınca...

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Akhisar Belediyespor'da Özer Hurmacı krizi yaşanıyor

Geçen sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilen ve yeşil siyahlı formayı giydiği 31 maçta 5 gol, 4 asistlik bir performans sergileyen yıldız futbolcunun ücretine zam istediği, olumsuz yanıt alınca kulüple bağlarını kopardığı ortaya çıktı. Geçen sezonun en başarılı isimleri arasında yer alan ve transfer döneminin başında ismi Galatasaray'la anılan tecrübeli futbolcunun Avusturya kampına gitmediği, takımdaki 19 futbolcunun lisansını çıkaran yönetimin Özer için lisans başvurusu yapmadığı öğrenildi.



Erzurum kampına da gitmediği bildirilen Özer konusunda yaşanan sıkıntıyı doğrulayan Başkan Hüseyin Eryüksel, tecrübeli oyuncuya 2 hafta izin verdiklerini açıkladı. Başkan Eryüksel, "Özer yeni sezonda alacağı ücrete ciddi miktarda bir zam istedi. Takım içi dengeleri bozmama adına bu talebe olumsuz yanıt verdik. Kendisi bazı kulüplerden transfer teklifi aldığını söyleyince kulübümüzün ve futbolcumuzun ortak menfaatleri doğrultusunda kendisine 2 hafta izin verdik. Özer'in bizimle 2 yıl daha sözleşmesi var. Belirleyeceğimiz bonservis bedelini getirdiği taktirde, istediği kulübe gidebilir" diye konuştu.



PETAH TİKVA'YA 1-0 YENİLDİLER



Akhisar Belediyespor, Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında İsrail ekibi Maccabi Petah Tikva'ya 1-0 mağlup oldu. Denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada yeşil siyahlı ekip yakaladığı fırastaları değerlendiremezken İsrail temsilcisi tek golle sonuca gitti. Müsabakayı kampa ziyarete giden Başkan Hüseyin Eryüksel ve bir grup yönetici de izledi. Eryüksel ve yöneticiler teknik direktör Okan Buruk'la da bir araya gelip, takımla ilgili bilgi aldı.