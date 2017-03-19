Akhisar'da ilk aday Hamzaoğlu

Taraftarlar, 3.5 sezon görev yaptığı yeşil siyahlı ekibi tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkarmayı başaran Hamzaoğlu'nun göreve gelmesi için sosyal medyada kampanya başlatırken, yöneticilerin de teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile hafta içinde bir görüşme planladığı belirtildi.
Hamzaoğlu ile uzun vadeli bir sözleşme yapmayı düşünen yeşil siyahlı yönetimin uzlaşma sağlanamaması durumunda İbrahim Üzülmez ve Mehmet Özdilek isimleri üzerinde yoğunlaşacağı sızan haberler arasında yer alıyor.
Ligin ikinci haftasında görevden alınan Cihat Arslan'ın yerine takımın başına geçen Tolunay Kafkas, 23 maçta sahaya çıkarken yeşil siyahlı ekip bu periyotta 6 galibiyet, 6 beraberlik, 11 de yenilgi aldı 24 puan topladı. Kafkas yönetiminde rakip fileleri 15 kez sarsan Akhisar Belediyespor, liglerin en az gol atan takımlarından biri oldu.
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