Akhisar, en farklı mağlubiyetini aldı

Galatasaray'a deplasmanda 6-0 yenilen Akhisar Belediyespor, 5 yıldır mücadele ettiği Süper Ligi'deki en farklı mağlubiyetini almanın üzüntüsünü yaşadı.

Galatasaray'a deplasmanda 6-0 yenilen Akhisar Belediyespor, 5 yıldır mücadele ettiği Süper Ligi'deki en farklı mağlubiyetini almanın üzüntüsünü yaşadı. Ligin üçüncü haftasında Cihat Arslan'ın yerine takımın başında geçen Kafkas üç sezondur Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren yeşil siyahlı ekibi alt gruptan kurtarmayı bir türlü başaramazken, kötü gidişin bir kaç hafta daha devam etmesi halinde yönetimin teknik kadroda kan değişikliğine gidebileceği öne sürüldü.

Göreve geldiğinde kadronun yetersiz olduğunu açıklayıp, devre arasında kendi oyun sistemine uygun futbolcuları transfer ederek çıkışa geçecekleri mesajlarını veren Kafkas'ın ara transferde aldırdığı oyuncular beklentilerin çok uzağında kalırken, takımın önemli gol silahı Rodallega'nın Trabzonspor'a satılması, camiadaki eleştiri dozunun artmasına yol açtı. Taraftarlar, Galatasaray bozgunundan sonra, "Takımım adına ortaya koyabilecek bir argümanım yok" şeklinde açıklama yapan tecrübeli teknik adamı sosyal medyada sert ifadelerle eleştirdi.

