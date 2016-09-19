Haber Kaynağı: DHA

Teknik Direktör İlker Seven, sağ el bileğinden sakatlandığı için Fatih Karagümrük maçının kadrosuna dahil edilmeyen Burak'ın antrenmanlara başladığını, geçen sezon çapraz bağları kopan Hasan Kaşıkara'nın da oynamaya hazır olduğunu söyledi. Hücumda alternatiflerinin artığını anlatan Teknik Direktör İlker Seven, şöyle dedi:"Alpay'ın geçen haftaki performansı harikaydı. Diğer golcülerimizin de takıma katılmasıyla forma rekabeti iyice kızıştı. Çarşamba günü Türkiye Kupası'nda oynayacağımız Sivas Belediyespor maçından ziyade pazar günü ligde konuk edeceğimiz Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında tüm golcülerimizi oynatma şansımız olabilecek. Kadromuzun geniş olması bizim için büyük avantaj" dedi. Kupadaki rakipleri Sivas Belediyespor'u da değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Sivas Belediyespor'la ligde de aynı gruptayız. Güçlü bir ekip. Kupa bizim gibi takımlar için iyi bir gelir kapısı. Turu geçmek istiyoruz."