19 Eylül 2016 Pazartesi
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    • Alpay Aldemir, Bucaspor'un yüzünü güldürdü

    Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 yenerek 3'üncü haftada galibiyetle tanışan Bucaspor'da Alpay Aldemir'in Karagümrük maçında 1 gol 2 asistle oynaması Teknik Direktör İlker Seven'i memnun etti. Bucaspor'un diğer forvetleri; Hasan Kaşıkara ve Burak Aydın'ın da tamamen iyileşmesi bu sevinci ikiye katladı

    19 Eylül 2016 Pazartesi 12:33
    Alpay Aldemir, Bucaspor'un yüzünü güldürdü
    Teknik Direktör İlker Seven, sağ el bileğinden sakatlandığı için Fatih Karagümrük maçının kadrosuna dahil edilmeyen Burak'ın antrenmanlara başladığını, geçen sezon çapraz bağları kopan Hasan Kaşıkara'nın da oynamaya hazır olduğunu söyledi. Hücumda alternatiflerinin artığını anlatan Teknik Direktör İlker Seven, şöyle dedi:

    "Alpay'ın geçen haftaki performansı harikaydı. Diğer golcülerimizin de takıma katılmasıyla forma rekabeti iyice kızıştı. Çarşamba günü Türkiye Kupası'nda oynayacağımız Sivas Belediyespor maçından ziyade pazar günü ligde konuk edeceğimiz Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında tüm golcülerimizi oynatma şansımız olabilecek. Kadromuzun geniş olması bizim için büyük avantaj" dedi. Kupadaki rakipleri Sivas Belediyespor'u da değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Sivas Belediyespor'la ligde de aynı gruptayız. Güçlü bir ekip. Kupa bizim gibi takımlar için iyi bir gelir kapısı. Turu geçmek istiyoruz."
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 2nci, Lig, Beyaz

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